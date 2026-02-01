Хет-трик в финале еврокубка. Атлетико подписал вингера

Нигерийский вингер Адемола Лукман перейдет из «Аталанты» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы полностью согласовали сделку по 28-летнему футболисту. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время Лукман пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Адемола Лукман провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В финале Лиги Европы 2024 Лукман оформил хет-трик в ворота «Байера».

Ранее «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте».