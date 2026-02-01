Хет-трик в финале еврокубка. Атлетико подписал вингера
Адемола Лукман продолжит карьеру в Испании
Нигерийский вингер Адемола Лукман перейдет из «Аталанты» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы полностью согласовали сделку по 28-летнему футболисту. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время Лукман пройдет медосмотр.
В текущем сезоне Адемола Лукман провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
В финале Лиги Европы 2024 Лукман оформил хет-трик в ворота «Байера».
Ранее «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте».
🚨🔴⚪️ Ademola Lookman to Atlético Madrid, here we go! The agreement is in place on every detail.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
€35m fixed fee, €5m add-ons to Atalanta and long term deal agreed by Lookman after decision last night.
Atlético, planning now for travel and medical next for the Nigerian. 🇳🇬 pic.twitter.com/soAS1eVVJZ
