Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 11:25 | Обновлено 01 февраля 2026, 11:26
Хет-трик в финале еврокубка. Атлетико подписал вингера

Адемола Лукман продолжит карьеру в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Нигерийский вингер Адемола Лукман перейдет из «Аталанты» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы полностью согласовали сделку по 28-летнему футболисту. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время Лукман пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Адемола Лукман провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В финале Лиги Европы 2024 Лукман оформил хет-трик в ворота «Байера».

Ранее «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
