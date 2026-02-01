Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 11:16
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»

Специалист рассказал о работе с сыном Остапом

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о работе с сыном. Специалист признался, что очень непросто работать с Остапом в тренерском штабе.

– Есть много историй, когда отец-тренер работает с сыном-игроком, а вот когда отец и сын вместе работают тренерами, то что-то уникальное. Расскажите как это.

– Очень тяжело. Пожалуй, гораздо труднее, чем тренировать сына. Ведь сын-тренер уже взрослый человек, сформированный, со своими взглядами, готов к самостоятельной работе. Поэтому это очень непросто, – сказал Мирон.

Остап Маркевич работал в тренерском штабе отца во львовских Карпатах. Сегодня Остап находится в Испании, а Мирон Маркевич взял паузу в тренерской деятельности.

Мирон Маркевич Остап Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
