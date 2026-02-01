Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико
Карлос Рохас продолжит карьеру в «Эпицентре»
Испанский вингер «Эркулеса» Карлос Рохас на правах аренды присоединился к «Эпицентру». Об этом сообщает Transfermarkt.
По информации источника, срок арендного соглашения по 23-летнему футболисту составляет полсезона. Карлос Рохам выступал за молодежные команды «Атлетико».
В текущем сезоне Карлос Рохас провел 17 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» потерял трех ключевых игроков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне
Пулу все-таки может оказаться в Киеве