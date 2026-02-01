Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико

Испанский вингер «Эркулеса» Карлос Рохас на правах аренды присоединился к «Эпицентру». Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, срок арендного соглашения по 23-летнему футболисту составляет полсезона. Карлос Рохам выступал за молодежные команды «Атлетико».

В текущем сезоне Карлос Рохас провел 17 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» потерял трех ключевых игроков.