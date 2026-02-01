Ливерпуль нацелился на нидерландца. Ведутся переговоры

«Ливерпуль» нацелился на нидерландского защитника «РБ Лейпциг» Лютсарела Гертрейды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами идут переговоры по трансферу футболиста. Главный тренер «красных» Арне Слот знаком с Лютсарелом по периоду работы в «Фейеноорде».

В текущем сезоне Лютсарел Гертрейда выступает за «Сандерленд» на правах аренды: 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличится ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласился отпустить футболиста в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро.