  4. Ливерпуль нацелился на нидерландца. Ведутся переговоры
Англия
01 февраля 2026, 10:21 | Обновлено 01 февраля 2026, 10:34
1

Ливерпуль нацелился на нидерландца. Ведутся переговоры

Внимание английского гранда привлекает Лютсарел Гертрейда

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» нацелился на нидерландского защитника «РБ Лейпциг» Лютсарела Гертрейды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами идут переговоры по трансферу футболиста. Главный тренер «красных» Арне Слот знаком с Лютсарелом по периоду работы в «Фейеноорде».

В текущем сезоне Лютсарел Гертрейда выступает за «Сандерленд» на правах аренды: 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличится ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласился отпустить футболиста в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро.

По теме:
Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико
Ювентус завершил трансфер вингера. На него напали фанаты
На украинца из Шахтера нацелилось два клуба топовой лиги
Источник: Фабрицио Романо
