Ливерпуль нацелился на нидерландца. Ведутся переговоры
Внимание английского гранда привлекает Лютсарел Гертрейда
«Ливерпуль» нацелился на нидерландского защитника «РБ Лейпциг» Лютсарела Гертрейды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, между клубами идут переговоры по трансферу футболиста. Главный тренер «красных» Арне Слот знаком с Лютсарелом по периоду работы в «Фейеноорде».
В текущем сезоне Лютсарел Гертрейда выступает за «Сандерленд» на правах аренды: 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличится ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласился отпустить футболиста в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро.
🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool, in talks to sign Lutsharel Geertruida as new defender.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Initial contacts took place with Sunderland as Arne Slot knows him well since Feyenoord times.#LFC in club to club negotiations. 🇳🇱 pic.twitter.com/BkAg5ttkgC
