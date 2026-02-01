Англия01 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 10:50
Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ
40-летний игрок Брайтона в шаге от того, чтобы переписать историю Премьер-лиги
40-летний игрок Брайтона Джеймс Милнер, сыграв лишь 1 минуту в матче 24-го тура АПЛ против Эвертона, вплотную приблизился к рекорду лиги по количеству сыгранных матчей.
Этот поединок стал для Милнера 652-м в Премьер-лиге.
Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 1 матч.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 653 – Гарет Барри (Англия)
- 652 – Джеймс Милнер (Англия)
- 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
