Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ

40-летний игрок Брайтона Джеймс Милнер, сыграв лишь 1 минуту в матче 24-го тура АПЛ против Эвертона, вплотную приблизился к рекорду лиги по количеству сыгранных матчей.

Этот поединок стал для Милнера 652-м в Премьер-лиге.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 1 матч.

