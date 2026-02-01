Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ
Англия
01 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 10:50
Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ

40-летний игрок Брайтона в шаге от того, чтобы переписать историю Премьер-лиги

01 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 10:50
Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

40-летний игрок Брайтона Джеймс Милнер, сыграв лишь 1 минуту в матче 24-го тура АПЛ против Эвертона, вплотную приблизился к рекорду лиги по количеству сыгранных матчей.

Этот поединок стал для Милнера 652-м в Премьер-лиге.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 1 матч.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 653 – Гарет Барри (Англия)
  • 652 – Джеймс Милнер (Англия)
  • 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
