Поражение футзалистов, трансфер Зинченко, гол Хланя, неудача Жироны
Главные новости за 31 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 31 января.
1A. Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула ЧЕ-2026 по футзалу
Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев в 1/4 финала
1B. Игроки из рф наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с ЧЕ по футзалу
Сборная Хорватии в четвертьфинале одержала победу со счетом 3:0
2A. Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Первое поражение команды Мичела за 5 матчей в 2026 году
2B. Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче
Каталонцы победили в матче Ла Лиги со счетом 3:1
3A. С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 4:1
3B. Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом
Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 3:2
3C. Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности
У украинца обнаружено повреждение
4. Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Максим Хлань забил за «Гурник» Забже в матче против «Пяст» Гливице
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия
5B. Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Александр прошел медосмотр и сменил клубную прописку
6A. ЧЕ-2026. Регресс украинца после топ-5: определен победитель персьюта
Денис Насыко упал на 18-е место в гонке преследования
6B. ЧЕ-2026. Стабильные француженки: победа Гигонна, Дмитренко – в топ-15
Валерия смогла отыграть две позиции в гонке преследования
7A. Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне
7B. Квалификация WTA 250 в Клуже: Снигур разбила Калинину в украинском дерби
Дарья в 2 сетах одолела Ангелину и в финале отбора встретится с Аленой Большовой
7C. Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби
Юлия не сумела пройти Сонай Картал на старте квалификации соревнований в ОАЭ
7D. Соболева потерпела поражение в квалификации турнира WTA 250 в Остраве
Анастасия в двух сетах уступила Габриэле Кнутсон в первом раунде отбора
8A. Шакур Стивенсон деклассировал Теофимо Лопеса, отобрав у него титул чемпиона
Американец разобрался с соотечественником и покорил четвертую весовую категорию
8B. Волкановски защитил титул чемпиона UFC, одолев Диего Лопеса в реванше
Австралиец уверенно перебил соперника в стойке на турнире в Сиднее
9. Трамп вышел в полуфинал. Осталось 4 претендента на трофей German Masters
Полуфиналы в Берлине: Шон Мерфи – Нил Робертсон, Джадд Трамп – Али Картер
10. Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах
