Поражение футзалистов, трансфер Зинченко, гол Хланя, неудача Жироны

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 31 января.

1A. Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула ЧЕ-2026 по футзалу

Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев в 1/4 финала

1B. Игроки из рф наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с ЧЕ по футзалу

Сборная Хорватии в четвертьфинале одержала победу со счетом 3:0

2A. Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Первое поражение команды Мичела за 5 матчей в 2026 году

2B. Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче

Каталонцы победили в матче Ла Лиги со счетом 3:1

3A. С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5

Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 4:1

3B. Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом

Матч Английской Премьер-лиги завершился со счетом 3:2

3C. Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности

У украинца обнаружено повреждение

4. Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше

Максим Хлань забил за «Гурник» Забже в матче против «Пяст» Гливице

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

5B. Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом

Александр прошел медосмотр и сменил клубную прописку

6A. ЧЕ-2026. Регресс украинца после топ-5: определен победитель персьюта

Денис Насыко упал на 18-е место в гонке преследования

6B. ЧЕ-2026. Стабильные француженки: победа Гигонна, Дмитренко – в топ-15

Валерия смогла отыграть две позиции в гонке преследования

7A. Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026

Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне

7B. Квалификация WTA 250 в Клуже: Снигур разбила Калинину в украинском дерби

Дарья в 2 сетах одолела Ангелину и в финале отбора встретится с Аленой Большовой

7C. Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби

Юлия не сумела пройти Сонай Картал на старте квалификации соревнований в ОАЭ

7D. Соболева потерпела поражение в квалификации турнира WTA 250 в Остраве

Анастасия в двух сетах уступила Габриэле Кнутсон в первом раунде отбора

8A. Шакур Стивенсон деклассировал Теофимо Лопеса, отобрав у него титул чемпиона

Американец разобрался с соотечественником и покорил четвертую весовую категорию

8B. Волкановски защитил титул чемпиона UFC, одолев Диего Лопеса в реванше

Австралиец уверенно перебил соперника в стойке на турнире в Сиднее

9. Трамп вышел в полуфинал. Осталось 4 претендента на трофей German Masters

Полуфиналы в Берлине: Шон Мерфи – Нил Робертсон, Джадд Трамп – Али Картер

10. Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах