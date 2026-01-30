Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 января.

1A. Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

1B. В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

2A. Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ

Римский клуб чуть было не уступил представителю чемпионата Греции

2B. Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже в таблице ЛЕ

Лесники переиграли венгерскую команду 4:0 и заняли 13-е место

3. Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера

Украинский защитник перейдет в амстердамский клуб за 1,5 миллиона евро

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь стал свободным агентом

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб

Александр Сирота присоединился к «Амедспору»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков

Стерлинг покинул лондонскую команду

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в MLS

Тимо Вернер подписал контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс»

6A. Чемпионат Европы по футзалу. Определены все четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап континентального первенства

6B. Украинская команда завершила участие в Кубке вызова по волейболу

Чемпионы Украины не смогли отыграться во втором матче с ПАОК

7. Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин

Трофей мейджора в Мельбурне разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина

8. Популярный экс-чемпион мира Джервонта Дэвис арестован в Майами

Американец обвиняется в нанесении побоев, попытках похищения и лишении свободы

9. German Masters. О'Салливан потерпел сенсационное поражение от Али Картера

В Берлине продолжается традиционный снукерный рейтинговый турнир

10. Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта

О решении полузащитника остаться в «Динамо»