Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал
Другие новости
30 января 2026, 10:45 | Обновлено 30 января 2026, 10:49
442
0

Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал

Главные новости за 29 января на Sport.ua

30 января 2026, 10:45 | Обновлено 30 января 2026, 10:49
442
0
Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 января.

1A. Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

1B. В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

2A. Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Римский клуб чуть было не уступил представителю чемпионата Греции

2B. Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже в таблице ЛЕ
Лесники переиграли венгерскую команду 4:0 и заняли 13-е место

3. Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера
Украинский защитник перейдет в амстердамский клуб за 1,5 миллиона евро

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Виктор вновь стал свободным агентом

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб
Александр Сирота присоединился к «Амедспору»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Стерлинг покинул лондонскую команду

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в MLS
Тимо Вернер подписал контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс»

6A. Чемпионат Европы по футзалу. Определены все четвертьфинальные пары
Завершился групповой этап континентального первенства

6B. Украинская команда завершила участие в Кубке вызова по волейболу
Чемпионы Украины не смогли отыграться во втором матче с ПАОК

7. Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Трофей мейджора в Мельбурне разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина

8. Популярный экс-чемпион мира Джервонта Дэвис арестован в Майами
Американец обвиняется в нанесении побоев, попытках похищения и лишении свободы

9. German Masters. О'Салливан потерпел сенсационное поражение от Али Картера
В Берлине продолжается традиционный снукерный рейтинговый турнир

10. Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
О решении полузащитника остаться в «Динамо»

По теме:
Волшебный гол Трубина на 90+8, успех футзалистов, золото Меркушиной на ЧЕ
Усик сыграл за Полесье, фиалки выбыли из Кубка, Свитолина вышла в полуфинал
Усик – в Полесье, Миколенко сыграл за Эвертон, Ванат и Цыганков – за Жирону
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 18:03 2
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open

29 января Элина уступила Арине Соболенко в матче 1/2 финала мейджора в Мельбурне

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29 января 2026, 13:58 0
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ГВАРДИОЛА после гола Трубина Реалу: «Я собираюсь позвонить Моуриньо»
Футбол | 30.01.2026, 08:49
ГВАРДИОЛА после гола Трубина Реалу: «Я собираюсь позвонить Моуриньо»
ГВАРДИОЛА после гола Трубина Реалу: «Я собираюсь позвонить Моуриньо»
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 17:27
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Футбол | 30.01.2026, 03:42
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем