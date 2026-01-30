Развязка в Лиге Европы, Зинченко сменит клуб, Свитолина проиграла полуфинал
Главные новости за 29 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 января.
1A. Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных
1B. В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала
2A. Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Римский клуб чуть было не уступил представителю чемпионата Греции
2B. Ноттингем разбил Ференцварош, но все равно оказался ниже в таблице ЛЕ
Лесники переиграли венгерскую команду 4:0 и заняли 13-е место
3. Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера
Украинский защитник перейдет в амстердамский клуб за 1,5 миллиона евро
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Виктор вновь стал свободным агентом
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб
Александр Сирота присоединился к «Амедспору»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Стерлинг покинул лондонскую команду
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в MLS
Тимо Вернер подписал контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс»
6A. Чемпионат Европы по футзалу. Определены все четвертьфинальные пары
Завершился групповой этап континентального первенства
6B. Украинская команда завершила участие в Кубке вызова по волейболу
Чемпионы Украины не смогли отыграться во втором матче с ПАОК
7. Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Трофей мейджора в Мельбурне разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина
8. Популярный экс-чемпион мира Джервонта Дэвис арестован в Майами
Американец обвиняется в нанесении побоев, попытках похищения и лишении свободы
9. German Masters. О'Салливан потерпел сенсационное поражение от Али Картера
В Берлине продолжается традиционный снукерный рейтинговый турнир
10. Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
О решении полузащитника остаться в «Динамо»
