Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Усик – в Полесье, Миколенко сыграл за Эвертон, Ванат и Цыганков – за Жирону
27 января 2026, 11:59
Усик – в Полесье, Миколенко сыграл за Эвертон, Ванат и Цыганков – за Жирону

Главные новости за 26 января на Sport.ua

ФК Полесье. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 января.

1. Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Поединок завершился мирным результатом

2. Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 мин вырвала ничью в Ла Лиге
Матч против Хетафе завершился со счетом 1:1

3. Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира U-20 покинул Полесье и уехал из Украины
Бескоровайный отдан в аренду в «Сумгаит»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился защитником из дортмундской Боруссии
Лондонцы вернули из аренды Аарона Ансельмино

5B. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
Дро Фернандес принес каталонцам 6 миллионов евро

6. Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции
Команда Владимира Самборского забила три гола и пропустила один мяч

7A. Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин
Матчи выиграли Пегула, Анисимова, Рыбакина и Киз

7B. Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open 2026 у мужчин
В верхней части сетки матчи выиграли Синнер, Музетти и Шелтон

8A. ФОТО. Александр Усик провел футбольную тренировку с Полесьем
Чемпион мира по боксу побывал на сборах команды в Испании

8B. ВИДЕО. Как Усик бил пенальти. Боксер провел тренировку с Полесьем
Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке на сборах в Испании

9. ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
В список, опубликованный НОК Украины, вошли 46 спортсменов в 11 видах спорта

10. Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
О трансформации английского клуба под руководством Кита Эндрюса

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
