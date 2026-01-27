Усик – в Полесье, Миколенко сыграл за Эвертон, Ванат и Цыганков – за Жирону
Главные новости за 26 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 января.
1. Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Поединок завершился мирным результатом
2. Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 мин вырвала ничью в Ла Лиге
Матч против Хетафе завершился со счетом 1:1
3. Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира U-20 покинул Полесье и уехал из Украины
Бескоровайный отдан в аренду в «Сумгаит»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился защитником из дортмундской Боруссии
Лондонцы вернули из аренды Аарона Ансельмино
5B. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
Дро Фернандес принес каталонцам 6 миллионов евро
6. Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции
Команда Владимира Самборского забила три гола и пропустила один мяч
7A. Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин
Матчи выиграли Пегула, Анисимова, Рыбакина и Киз
7B. Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open 2026 у мужчин
В верхней части сетки матчи выиграли Синнер, Музетти и Шелтон
8A. ФОТО. Александр Усик провел футбольную тренировку с Полесьем
Чемпион мира по боксу побывал на сборах команды в Испании
8B. ВИДЕО. Как Усик бил пенальти. Боксер провел тренировку с Полесьем
Чемпион мира по боксу поучаствовал в тренировке на сборах в Испании
9. ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
В список, опубликованный НОК Украины, вошли 46 спортсменов в 11 видах спорта
10. Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
О трансформации английского клуба под руководством Кита Эндрюса
