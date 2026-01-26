ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик

Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дро Фернандеса.

Отмечается, что контракт 18-летнего футболиста с парижанами будет действовать до лета 2030 года.

По информации СМИ, чемпионы Франции заплатили за игрока 6 миллионов евро, которые были прописаны в его соглашении с «сине-гранатовыми» как клаусула.

В сезоне 2025/26 Дро Фернандес провел 5 матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик запретил Дро Фернандесу появляться на клубной базе «Барселоны» – так тренер отреагировал на решение хавбека покинуть клуб.