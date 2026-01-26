ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
Дро Фернандес принес каталонцам 6 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дро Фернандеса.
Отмечается, что контракт 18-летнего футболиста с парижанами будет действовать до лета 2030 года.
По информации СМИ, чемпионы Франции заплатили за игрока 6 миллионов евро, которые были прописаны в его соглашении с «сине-гранатовыми» как клаусула.
В сезоне 2025/26 Дро Фернандес провел 5 матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее Ханси Флик запретил Дро Фернандесу появляться на клубной базе «Барселоны» – так тренер отреагировал на решение хавбека покинуть клуб.
Welcome Dro Fernández! ✍️❤️💙 pic.twitter.com/oAvugA19UC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2026
