С голом Орбана. Верона дома уступила Удинезе
Матч завершился со счетом 1:3
В понедельник, 26 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Вероной» и «Удинезе».
Игра прошла на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1.
Единственный гол хозяев поля забил нигерийский форвард Гифт Орбан – для него этот мяч стал 8-м в сезоне Серии А.
Серия А 2025/26. 22-й тур, 26 января
Верона – Удинезе – 1:3
Голы: Орбан, 26 – Атта, 23, Дзаноли, 58, Девис, 67
