С голом Орбана. Верона дома уступила Удинезе

Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.01.2026 21:45 – FT 1 : 3
Удинезе
Матч завершился со счетом 1:3

В понедельник, 26 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Вероной» и «Удинезе».

Игра прошла на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол хозяев поля забил нигерийский форвард Гифт Орбан – для него этот мяч стал 8-м в сезоне Серии А.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 26 января

Верона – Удинезе – 1:3

Голы: Орбан, 26 – Атта, 23, Дзаноли, 58, Девис, 67

