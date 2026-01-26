С голом Орбана. Верона дома уступила Удинезе

В понедельник, 26 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Вероной» и «Удинезе».

Игра прошла на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1.

Единственный гол хозяев поля забил нигерийский форвард Гифт Орбан – для него этот мяч стал 8-м в сезоне Серии А.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 26 января

Верона – Удинезе – 1:3

Голы: Орбан, 26 – Атта, 23, Дзаноли, 58, Девис, 67