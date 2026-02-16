Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны

Центральный защитник «Атлетика» и сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями от игры таланта «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Его работа с мячом просто поразительна. Сегодня в мировом футболе не найдется левого защитника, который бы самоуверенно бросил ему вызов: «Ну давай, попробуй пройти меня». Напротив, все испытывают страх, обороняются осторожно, отступая назад, и это дает свои результаты.

Его нынешняя манера игры во многом напоминает то, как в свое время относились к Месси в дуэлях один на один. Все гадают: в какую сторону он двинется, решится ли на рывок, резко затормозит, сместится в центр или выполнит филигранную передачу на партнера», – отметил Ляпорт в беседе с RMC Sport.