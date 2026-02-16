Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны
Испания
16 февраля 2026, 04:34 |
178
0

Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны

Ляпорт поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля

16 февраля 2026, 04:34 |
178
0
Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Атлетика» и сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился впечатлениями от игры таланта «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Его работа с мячом просто поразительна. Сегодня в мировом футболе не найдется левого защитника, который бы самоуверенно бросил ему вызов: «Ну давай, попробуй пройти меня». Напротив, все испытывают страх, обороняются осторожно, отступая назад, и это дает свои результаты.

Его нынешняя манера игры во многом напоминает то, как в свое время относились к Месси в дуэлях один на один. Все гадают: в какую сторону он двинется, решится ли на рывок, резко затормозит, сместится в центр или выполнит филигранную передачу на партнера», – отметил Ляпорт в беседе с RMC Sport.

По теме:
Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной
Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча
Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге
Ламин Ямаль Эмерик Ляпорт сборная Испании по футболу Барселона Атлетик Бильбао Лионель Месси
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15 февраля 2026, 10:55 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»

Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 15 февраля 2026, 23:42 3
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
ФОТО. Самая сексуальная футболистка впечатлила новым образом
Футбол | 16.02.2026, 03:48
ФОТО. Самая сексуальная футболистка впечатлила новым образом
ФОТО. Самая сексуальная футболистка впечатлила новым образом
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
Бокс | 15.02.2026, 07:44
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 3
Бокс
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 33
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 8
Футбол
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем