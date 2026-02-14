Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»
Испания
14 февраля 2026, 21:58 | Обновлено 14 февраля 2026, 22:00
КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»

Юрген расхвалил Ямаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Титулованный тренер Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Мне очень нравится смотреть на этого парня, честно. Ламин Ямаль… вау. Помню тот вечер Лиги чемпионов против «Интера» – я сидел и думал: что 17-летний делает в таком матче?

Он играет без страха, без давления – только с уважением к футболу. Это ненормально. Это что-то особенное. У «Барселоны» в руках настоящее сокровище. Когда смотришь на него, невольно улыбаешься, потому что именно за это мы все и полюбили футбол», – сказал Клопп.

Юрген Клопп Ламин Ямаль Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
FootFoodBol
Вот чем профи отличается от диванных экспертов, он видит игру а не то что после нее.
