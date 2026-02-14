КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»

Титулованный тренер Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Мне очень нравится смотреть на этого парня, честно. Ламин Ямаль… вау. Помню тот вечер Лиги чемпионов против «Интера» – я сидел и думал: что 17-летний делает в таком матче?

Он играет без страха, без давления – только с уважением к футболу. Это ненормально. Это что-то особенное. У «Барселоны» в руках настоящее сокровище. Когда смотришь на него, невольно улыбаешься, потому что именно за это мы все и полюбили футбол», – сказал Клопп.