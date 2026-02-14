Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла и Ньюкасл определили участника 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Астон Вилла
14.02.2026 19:45 – FT 1 : 3
Ньюкасл
Англия
14 февраля 2026, 21:58 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:59
Астон Вилла и Ньюкасл определили участника 1/8 финала Кубка Англии

«Сороки» одержали волевую победу

Астон Вилла и Ньюкасл определили участника 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Ньюкасл

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на своем поле уступила «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:3. Поединок состоялся на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте – отличился Тэмми Абрахам. Впрочем, в компенсированное к первому тайму время «вилланы» остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Марко Бизот. После перерыва «сороки» воспользовались численным преимуществом. Сандро Тонали оформил дубль (63, 76), а точку в встрече поставил Ник Вольтемаде на 88-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующим обладателем трофея является «Кристал Пэлас», который в финале одолел «Манчестер Сити» (1:0).

Кубок Англии. 1/16 финала.

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3
Голы: Абрахам, 14 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88.

Астон Вилла Ньюкасл Кубок Англии по футболу
