Астон Вилла и Ньюкасл определили участника 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на своем поле уступила «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:3. Поединок состоялся на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте – отличился Тэмми Абрахам. Впрочем, в компенсированное к первому тайму время «вилланы» остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Марко Бизот. После перерыва «сороки» воспользовались численным преимуществом. Сандро Тонали оформил дубль (63, 76), а точку в встрече поставил Ник Вольтемаде на 88-й минуте.

Действующим обладателем трофея является «Кристал Пэлас», который в финале одолел «Манчестер Сити» (1:0).

Кубок Англии. 1/16 финала.

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3

Голы: Абрахам, 14 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88.