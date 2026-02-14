Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оксфорд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Оксфорд Юнайтед
15.02.2026 16:00 - : -
Сандерленд
14 февраля 2026, 20:34 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:24
Оксфорд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 15 февраля в 16:00 по Киеву

Оксфорд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Сандерленд

В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Оксфорд Юнайтед» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Оксфорд Юнайтед

Честно говоря, коллектив проводит не слишком уверенный сезон. После 32 матчей Чемпионшипа на балансе «Оксфорда» есть только 28 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему занимать предпоследнее, 23 место турнирной таблицы. Однако расстояние от безопасной зоны пока не критично – всего 4 очка.

В 1/32 финала Кубка Англии «Оксфорд Юнайтед» в серии пенальти одолел «Милтон Кинз Донз».

Сандерленд

А вот новичок Премьер-лиги чувствует себя уверенно. За 26 туров чемпионата Англии «черным котам» удалось добыть в борьбе 36 баллов, благодаря которым они находятся на 11-м месте турнирной таблицы. И от 6-й, и от 15-й позиции команду отделяет 6 зачетных пунктов.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии «Сандерленд» в серии пенальти выбил «Эвертон».

Личные встречи

За последние 4 года команды играли между собой всего дважды. У каждой в активе по 1 победе.

Интересные факты

  • «Сандерленд» не может победить на выезде уже 9 игр подряд.
  • В то же время безвыигрышная домашняя серия «Оксфорда» длится уже 5 матчей. За это время команда даже не забила ни одного гола.
  • «Оксфорд» забил всего 28 голов в текущем сезоне Чемпионшипа – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

«Сандерленд» совсем не уверен на выезде, в свою очередь «Оксфорд» имеет плохую форму в домашних играх. Думаю, что эти факторы приведут к небольшому количеству голов, поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).

Оксфорд Юнайтед Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
