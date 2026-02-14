Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Ювентус. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.02.2026 21:45 – 6 0 : 0
Ювентус
Италия
14 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:53
59
0

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Италии

Коллаж Sport.ua

Чемпионат Италии. 25 тур.

«Интер» – «Ювентус» - 0:0

«Интер»: Зоммер – Бастони, Аканджи, Биссек – Димарко, Сучич, Зелински, Барелла, Луис Энрике – Л. Мартинес, М. Тюрам.

Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, Де Врей, Бонни, Ачерби, Фраттези, Диуф, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Дармиан, Кокки, Эспозито.

«Ювентус»: Ди Грегорио – Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу – Миретти, Локателли – Йылдиз, Маккенни, Консейсан – Дэвид.

Запасные: Перин, Пинсольо, Гольм, Гатти, Копмейнерс, Жегрова, Бога, Аджич, Костич, Опенда, Кабаль.

Арбитр: Федерико ла Пенна (Падуя, Италия).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

В субботу, 14-го февраля, состоится поединок 25 тура итальянской Серии A, в котором сразятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Всеитальянское дерби между лидером текущего розыгрыша чемпионата и четвертой на данный момент командой. Но какая разница, кто и где в турнирной таблице, когда встречаются настолько непримиримые соперники. Научился ли Кристиан Киву за эти пол года играть против грандов?

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.14 для Интера и 4.01 для Ювентуса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Ювентус», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
14 февраля 2026 -
21:45
Ювентус
Ювентус Серия A прогнозы Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Ювентус текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
