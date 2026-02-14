Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Эффектный удар шведой. Украинец забил победный гол в Бельгии
Бельгия
14 февраля 2026, 22:16 | Обновлено 14 февраля 2026, 22:19
ВИДЕО. Эффектный удар шведой. Украинец забил победный гол в Бельгии

Денис Причиненко спас «Патро Эйсден» от ничейного счета

ВИДЕО. Эффектный удар шведой. Украинец забил победный гол в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Причиненко

13 февраля украинский защитник Денис Причиненко впервые отличился голом за бельгийский клуб «Патро Эйсден» во второй по силе лиге Бельгии.

Денис не просто стал автором забитого мяча – его точный удар принес команде выездную победу над «Брюгге U-23».

Украинец поставил точку в сверхрезультативном матче, который завершился в пользу «Патро Эйсден» – 3:2.

Причиненко присоединился к клубу в начале сезона-2025/26 и уже провел 15 матчей в составе «Патро Эйсден».

Челленджер Про Лига. 25-й тур, 13 февраля

«Брюгге U-23» – «Патро Эйсден» – 2:3

Голы: Ван Акер, 59, Мусуаи, 62 – Руссо, 40 (пен), 61, Причиненко, 84

Удаление: Аудор, 89

Видео голов и обзор матча:

Денис Причиненко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
