ВИДЕО. Эффектный удар шведой. Украинец забил победный гол в Бельгии

13 февраля украинский защитник Денис Причиненко впервые отличился голом за бельгийский клуб «Патро Эйсден» во второй по силе лиге Бельгии.

Денис не просто стал автором забитого мяча – его точный удар принес команде выездную победу над «Брюгге U-23».

Украинец поставил точку в сверхрезультативном матче, который завершился в пользу «Патро Эйсден» – 3:2.

Причиненко присоединился к клубу в начале сезона-2025/26 и уже провел 15 матчей в составе «Патро Эйсден».

Челленджер Про Лига. 25-й тур, 13 февраля

«Брюгге U-23» – «Патро Эйсден» – 2:3

Голы: Ван Акер, 59, Мусуаи, 62 – Руссо, 40 (пен), 61, Причиненко, 84

Удаление: Аудор, 89

Видео голов и обзор матча: