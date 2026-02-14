Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРКЕВИЧ: «Сказали, что сборную Украины должен возглавить я, но...»
Сборная УКРАИНЫ
14 февраля 2026, 23:14 |
МАРКЕВИЧ: «Сказали, что сборную Украины должен возглавить я, но...»

Мирон Богданович рассказал, как когда-то мог возглавить сборную Украины

МАРКЕВИЧ: «Сказали, что сборную Украины должен возглавить я, но...»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как ему предложили возглавить сборную Украины.

– Период в сборной оказался недолгим, но, наверное, для любого тренера такая работа – едва ли не главная в карьере?

– Была действительно хорошая сборная тогда. Я видел, что на Евро-2012 мы не будем отставать. Было желание сыграть в финальной части, но не суждено.

– При Павелко вы тоже должны были возглавить сборную. Председатель комитета сборных – это же была выжидательная позиция?

– Я этого и не скрывал. Во время нашего разговора Павелко сказал, что сборную должен возглавить я, но есть желание назначить Шевченко, но при этом чтобы я был рядом. Я согласился, работал. Когда ушел Шевченко, позвонил Павелко: приезжай. Думал, еду на назначение. А утром все изменилось – назначили Петракова. И я сразу написал заявление об увольнении.

– Павелко ничего не объяснил?

– Он сделал вид, что ничего не понимает. Мол, так случилось.

По теме:
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Игорь ЛЕОНОВ: «За 70 миллионов плохих футболистов не покупают»
Тренер Мудрика оценил перспективы футболиста в составе сборной Украины
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Андрей Павелко Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
