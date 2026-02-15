Степанов сел – начался камбэк. Утрехт без украинца вырвал победу
«Гронинген» имел шанс забрать три очка, но свое они потеряли
14 февраля украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов сыграл в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Гронингена».
Нападающий вышел в стартовом составе на гостевой матч и отыграл всего 73 минуты.
При его присутствии на поле «Утрехт» уступал со счетом 0:1, однако как только Артем покинул поле, команда начала камбэк.
«Утрехт» за 12 минут перевернул ход игры и вырвал минимальную победу – 2:1.
В турнирной таблице чемпионата «Утрехт» находится на 9-м месте (30 очков), «Гронинген» над ним: 8-е место и 31 балл.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 14 февраля
«Гронинген» – «Утрехт» – 1:2
Голы: Таха, 52 – Де Вит, 79, Карлссон, 90+1
Фотогалерея матча:
