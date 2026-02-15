Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степанов сел – начался камбэк. Утрехт без украинца вырвал победу
Чемпионат Нидерландов
Гронинген
14.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Утрехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
15 февраля 2026, 00:41 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:43
196
2

Степанов сел – начался камбэк. Утрехт без украинца вырвал победу

«Гронинген» имел шанс забрать три очка, но свое они потеряли

15 февраля 2026, 00:41 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:43
196
2 Comments
Степанов сел – начался камбэк. Утрехт без украинца вырвал победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

14 февраля украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов сыграл в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Гронингена».

Нападающий вышел в стартовом составе на гостевой матч и отыграл всего 73 минуты.

При его присутствии на поле «Утрехт» уступал со счетом 0:1, однако как только Артем покинул поле, команда начала камбэк.

«Утрехт» за 12 минут перевернул ход игры и вырвал минимальную победу – 2:1.

В турнирной таблице чемпионата «Утрехт» находится на 9-м месте (30 очков), «Гронинген» над ним: 8-е место и 31 балл.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 14 февраля

«Гронинген» – «Утрехт» – 1:2

Голы: Таха, 52 – Де Вит, 79, Карлссон, 90+1

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Утрехт стартовые составы чемпионат Нидерландов по футболу Артем Степанов Гронинген
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14 февраля 2026, 06:45 5
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»

МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Футбол | 14 февраля 2026, 09:22 0
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»

Тренер – о скандале с Гераскевичем

Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Футбол | 14.02.2026, 21:20
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
ФОТО. Девушка Винисиуса раскрыла пикантные детали их первой встречи
Футбол | 15.02.2026, 00:25
ФОТО. Девушка Винисиуса раскрыла пикантные детали их первой встречи
ФОТО. Девушка Винисиуса раскрыла пикантные детали их первой встречи
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Футбол | 14.02.2026, 06:02
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Ну шо ти, звезда, попустив трохи своє его? Ато він уже літав в небесах, талант-переталант, наймолодший гравець Ліги чемпіонів, вже думками в Реалі і в збірній Німеччини, дивився на Україну як на гівно, ставив умови присутності своєї величності в збірній, не брав слухавки, ігнорував і так далі. 
Ответить
+1
VovanSidorovi4
Измотал соперника.
Пока сидел на лавочке
Ответить
0
Популярные новости
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
13.02.2026, 04:25 6
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 49
Зимние виды
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 9
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем