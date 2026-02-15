Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ошибка лидера. Как чемпион Бельгии чуть не прервал беспроигрышную серию
Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
14.02.2026 19:15 – FT 2 : 3
Гент
Бельгия
15 февраля 2026, 01:11 | Обновлено 15 февраля 2026, 01:13
37
0

Ошибка лидера. Как чемпион Бельгии чуть не прервал беспроигрышную серию

«Юнион Сент-Жилуаз» мог потерпеть фиаско в матче со «Стандартом»

15 февраля 2026, 01:11 | Обновлено 15 февраля 2026, 01:13
37
0
Ошибка лидера. Как чемпион Бельгии чуть не прервал беспроигрышную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 февраля, было организовано три матча в рамках 25-го тура бельгийской лиги.

Лидер первенства – «Юнион Сент-Жилуаз» – был близок к первому поражению за последний месяц. Однако команде удалось отыграться в матче против «Стандарда» и спасти ничью (1:1).

«Гент» выдал голевой поединок на выезде против «Шарлеруа», в котором именно «буйволы» добились положительного результата – 3:2.

Матч аутсайдеров – «Ауд-Хеверле Левен» и «Дендер» – также подарил болельщикам немало эмоций и голов. В итоге победителем стал «Ауд-Хеверле Левен» (3:2).

Чемпионат Бельгии. 25-й тур, 14 февраля

«Стандард» – «Юнион Сент-Жилуаз» – 1:1

Голы: Экерт, 15 – Смит, 76

«Шарлеруа» – «Гент» – 2:3

Голы: Кейта, 67, Усу, 88 – Ито, 11, Дин, 59, 71 (пен.)

«Ауд-Хеверле Левен» – «Дендер» – 3:2

Голы: Иквуемеси, 16, Лакомий, 40, Каба, 90+5 (пен.) – Квет, 7, Нсимба, 90 (пен.)

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 25 15 8 2 41 - 14 21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен 53
2 Сент-Трюйден 24 15 3 6 37 - 26 15.02.26 20:15 Сент-Трюйден - Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден 48
3 Брюгге 24 15 2 7 45 - 29 15.02.26 14:30 Серкль Брюгге - Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге 47
4 Гент 25 10 6 9 41 - 37 20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт 36
5 Андерлехт 24 10 6 8 30 - 30 15.02.26 19:30 Андерлехт - Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа 36
6 Мехелен 25 9 9 7 32 - 29 22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен 36
7 Генк 25 9 8 8 36 - 37 22.02.26 14:30 Генк - Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк 35
8 Шарлеруа 25 9 6 10 34 - 33 22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард 33
9 Стандард 25 9 4 12 21 - 33 22.02.26 14:30 Генк - Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард 31
10 Антверпен 24 8 6 10 28 - 26 15.02.26 17:00 Антверпен - Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем 30
11 Зюлте-Варегем 24 7 8 9 32 - 35 15.02.26 20:15 Сент-Трюйден - Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем 29
12 Вестерло 24 7 7 10 30 - 37 15.02.26 17:00 Антверпен - Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло 28
13 Ауд-Хеверле 25 7 7 11 27 - 35 21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле 28
14 Серкль Брюгге 24 5 9 10 32 - 38 15.02.26 14:30 Серкль Брюгге - Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 24
15 Ла Лувьер 24 5 9 10 21 - 28 15.02.26 19:30 Андерлехт - Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле 24
16 Дендер ФК 25 3 8 14 20 - 40 21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен 17
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Дендер Ауд-Хеверле Левен пенальти Шарлеруа Гент Юнион Сент-Жилуаз Стандард
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
