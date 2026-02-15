Ошибка лидера. Как чемпион Бельгии чуть не прервал беспроигрышную серию
«Юнион Сент-Жилуаз» мог потерпеть фиаско в матче со «Стандартом»
В субботу, 14 февраля, было организовано три матча в рамках 25-го тура бельгийской лиги.
Лидер первенства – «Юнион Сент-Жилуаз» – был близок к первому поражению за последний месяц. Однако команде удалось отыграться в матче против «Стандарда» и спасти ничью (1:1).
«Гент» выдал голевой поединок на выезде против «Шарлеруа», в котором именно «буйволы» добились положительного результата – 3:2.
Матч аутсайдеров – «Ауд-Хеверле Левен» и «Дендер» – также подарил болельщикам немало эмоций и голов. В итоге победителем стал «Ауд-Хеверле Левен» (3:2).
Чемпионат Бельгии. 25-й тур, 14 февраля
«Стандард» – «Юнион Сент-Жилуаз» – 1:1
Голы: Экерт, 15 – Смит, 76
«Шарлеруа» – «Гент» – 2:3
Голы: Кейта, 67, Усу, 88 – Ито, 11, Дин, 59, 71 (пен.)
«Ауд-Хеверле Левен» – «Дендер» – 3:2
Голы: Иквуемеси, 16, Лакомий, 40, Каба, 90+5 (пен.) – Квет, 7, Нсимба, 90 (пен.)
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|25
|15
|8
|2
|41 - 14
|21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен
|53
|2
|Сент-Трюйден
|24
|15
|3
|6
|37 - 26
|15.02.26 20:15 Сент-Трюйден - Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден
|48
|3
|Брюгге
|24
|15
|2
|7
|45 - 29
|15.02.26 14:30 Серкль Брюгге - Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге
|47
|4
|Гент
|25
|10
|6
|9
|41 - 37
|20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт
|36
|5
|Андерлехт
|24
|10
|6
|8
|30 - 30
|15.02.26 19:30 Андерлехт - Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа
|36
|6
|Мехелен
|25
|9
|9
|7
|32 - 29
|22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен
|36
|7
|Генк
|25
|9
|8
|8
|36 - 37
|22.02.26 14:30 Генк - Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк
|35
|8
|Шарлеруа
|25
|9
|6
|10
|34 - 33
|22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард
|33
|9
|Стандард
|25
|9
|4
|12
|21 - 33
|22.02.26 14:30 Генк - Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард
|31
|10
|Антверпен
|24
|8
|6
|10
|28 - 26
|15.02.26 17:00 Антверпен - Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем
|30
|11
|Зюлте-Варегем
|24
|7
|8
|9
|32 - 35
|15.02.26 20:15 Сент-Трюйден - Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем
|29
|12
|Вестерло
|24
|7
|7
|10
|30 - 37
|15.02.26 17:00 Антверпен - Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло
|28
|13
|Ауд-Хеверле
|25
|7
|7
|11
|27 - 35
|21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле
|28
|14
|Серкль Брюгге
|24
|5
|9
|10
|32 - 38
|15.02.26 14:30 Серкль Брюгге - Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|24
|15
|Ла Лувьер
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|15.02.26 19:30 Андерлехт - Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле
|24
|16
|Дендер ФК
|25
|3
|8
|14
|20 - 40
|21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен
|17
