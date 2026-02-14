Мадридский Реал без Мбаппе разобрался с Реалом Сосьедад и возглавил Ла Лигу

В матче 24-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Хозяева быстро открыли счет – на 5-й минуте отличился Гонсало Гарсия. Микель Оярсабаль сравнял с пенальти, однако Винисиус Жуниор также реализовал 11-метровый и снова вывел мадридцев вперед. До перерыва Федерико Вальверде сделал 3:1, а на старте второго тайма Винисиус оформил дубль, во второй раз забив с «точки».

После 24 туров «Реал» имеет 60 очков и лидирует в чемпионате, «Барселона» отстает на одно очко, но имеет игру в запасе.

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в запасе, уступив место в стартовом составе основному вратарю «Реала» Тибо Куртуа. Лидер «Реала» Килиан Мбаппе провел матч в запасе из-за повреждения колена.

Ла Лига. 24-й тур.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1

Голы: Гарсия, 5, Винисиус, 25 (п), 48 (п), Валверде, 31 – Оярсабаль, 21 (п).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Александер-Арнольд (Карвахаль, 60), Хейсен, Рюдигер (Алаба, 60), Камавинга (Себальос, 73), Вальверде (Диас, 73), Чуамени (Сестро Санчо, 79), Гюлер, Винисиус Жуниор, Гарсия.

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Арамбуру, Субельдия, Мартин, Эррера, Горрочатеги, Марин (Диас, 73), Солер, Веслей (Гедеш 46), Оярсабаль (Оскарссон, 60).