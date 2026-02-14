МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не принял участия в первом заезде на Олимпийских играх-2026. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена за ношение «шлема памяти».

Поддержку Гераскевичу выразил известный украинский тренер Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, сегодня с вами поговорим не о футболе, а о зимней Олимпиаде. Вы, наверное, уже читали или слышали новость о решении МОК, согласно которому был дисквалифицирован наш скелетонист Владислав Гераскевич, что скажете по этому поводу?

– Бюрократы есть бюрократы… Что еще сказать. Зато Гераскевич держался очень достойно, молодец. Пошел до конца, не прогнулся, а отстаивал свою позицию. Уверен, что в Украине все на его стороне, все поддерживают, да и не только в нашей стране, но и во всем цивилизованном мире.

Пусть за такое решение будет стыдно МОК, а не Гераскевичу.

– Вообще, следите за «белой» Олимпиадой?

– Смотрел накануне биатлон, а также санный спорт. А вообще на Олимпиаде мне больше всего интересен хоккей – эту игру я очень люблю.

