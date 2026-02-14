Холанд и Клопп могут объединиться в одном из крупнейших клубов планеты

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшее время.

По информации СМИ, норвежец задумывается о смене клуба, особенно если команду покинет Пеп Гвардиола.

Среди главных претендентов на форварда называют «Барселону» и Реал Мадрид. Впрочем, «сливочные» могут получить преимущество, если команду возглавит Юрген Клопп, который потенциально способен заменить Альваро Арбелоа.

Сообщается, что Холанд с удовольствием поработал бы с Клоппом. В таком случае мадридский клуб может опередить каталонцев в борьбе за подписание звездного бомбардира.