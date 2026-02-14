Маркевич четко заявил, чего ждать Украине после жеребьевки Лиги наций

Известный тренер Мирон Маркевич отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги наций.

«Интересная игра будет с Венгрией, с которой мы не встречались 23 года. Естественно, что у них лидер – универсал из «Ливерпуля» Доминик Собослаи, который практически незаменим в английской команде.

С Грузией мы совсем недавно встречались в Лиге наций, и нужно сказать, что подопечным Сергея Реброва было непросто. Наставник грузин Вилли Саньоль неплохо знает свое дело. А с Северной Ирландией очень сложно будет на их поле. Повторюсь, в нашей группе борьба будет вестись до последнего тура», – сказал Маркевич.

Напомним, Украина попала в группу В, где будет играть против Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.