Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич четко заявил, чего ждать Украине после жеребьевки Лиги наций
Лига наций
14 февраля 2026, 01:02 |
222
0

Маркевич четко заявил, чего ждать Украине после жеребьевки Лиги наций

Тренер ждет борьбы до последнего тура

14 февраля 2026, 01:02 |
222
0
Маркевич четко заявил, чего ждать Украине после жеребьевки Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги наций.

«Интересная игра будет с Венгрией, с которой мы не встречались 23 года. Естественно, что у них лидер – универсал из «Ливерпуля» Доминик Собослаи, который практически незаменим в английской команде.

С Грузией мы совсем недавно встречались в Лиге наций, и нужно сказать, что подопечным Сергея Реброва было непросто. Наставник грузин Вилли Саньоль неплохо знает свое дело. А с Северной Ирландией очень сложно будет на их поле. Повторюсь, в нашей группе борьба будет вестись до последнего тура», – сказал Маркевич.

Напомним, Украина попала в группу В, где будет играть против Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.

По теме:
Вирт оценил календарь и шансы сборной Украины в Лиге Наций
Экс-тренер сборных Украины оценил жеребьевку Лиги наций
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я считаю, что их надо критиковать. Моя жена знает...»
Мирон Маркевич Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Футбол | 13 февраля 2026, 21:55 21
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч

Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив со счетом 1:3

Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13 февраля 2026, 09:04 12
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну

На украинца обиделись в Польше

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13.02.2026, 07:02
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Футбол | 14.02.2026, 00:37
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 12
Бокс
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем