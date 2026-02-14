Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
14 февраля 2026, 02:09
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота

Роналду ответил на бойкот двумя словами

ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду дал ответ на слухи о бойкоте – португалец снова тренируется с «Аль-Насром».

Форвард опубликовал фото с базы клуба и коротко подписал пост: «Locked in» – «Полностью сосредоточен».

В комментариях фанаты активно поддержали звезду, засыпав публикацию огнями и сердцами, а также сообщениями: «Король вернулся» и «Вперед!».

Похоже, Роналду намерен закрыть все разговоры делом на поле.

