ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота

Криштиану Роналду дал ответ на слухи о бойкоте – португалец снова тренируется с «Аль-Насром».

Форвард опубликовал фото с базы клуба и коротко подписал пост: «Locked in» – «Полностью сосредоточен».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях фанаты активно поддержали звезду, засыпав публикацию огнями и сердцами, а также сообщениями: «Король вернулся» и «Вперед!».

Похоже, Роналду намерен закрыть все разговоры делом на поле.