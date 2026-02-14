Другие новости14 февраля 2026, 02:09 |
609
0
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
Роналду ответил на бойкот двумя словами
14 февраля 2026, 02:09 |
609
0
Криштиану Роналду дал ответ на слухи о бойкоте – португалец снова тренируется с «Аль-Насром».
Форвард опубликовал фото с базы клуба и коротко подписал пост: «Locked in» – «Полностью сосредоточен».
В комментариях фанаты активно поддержали звезду, засыпав публикацию огнями и сердцами, а также сообщениями: «Король вернулся» и «Вперед!».
Похоже, Роналду намерен закрыть все разговоры делом на поле.
