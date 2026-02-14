Милан не проигрывает 23 матча подряд в Серии А. Такое было в сезоне 1992/93

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 февраля 2026, 00:04 | Обновлено 14 февраля 2026, 00:06
Россонери продолжили свою беспроигрышную серию выездной победой над Пизой

Getty Images/Global Images Ukraine

Милан продолжил свой беспроигрышный путь в Серии А до 23 матчей.

Произошло это в поединке 25-го тура, в котором россонери на выезде победили Пизу со счетом 2:1.

23 матча без поражений – повторение подобного результата россонери, установленного в сезоне 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан провел серию без поражений в Серии А также длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (23)

  • Пиза – Милан – 1:2
  • Болонья – Милан – 0:3
  • Рома – Милан – 1:1
  • Милан – Лечче – 1:0
  • Комо – Милан – 1:3
  • Фиорентина – Милан – 1:1
  • Милан – Дженоа – 1:1
  • Кальяри – Милан – 0:1
  • Милан – Верона – 3:0
  • Милан – Сассуоло – 2:2
  • Торино – Милан – 2:3
  • Милан – Лацио – 1:0
  • Интер – Милан – 0:1
  • Парма – Милан – 2:2
  • Милан – Рома – 1:0
  • Аталанта – Милан – 1:1
  • Милан – Пиза – 2:2
  • Милан – Фиорентина – 2:1
  • Ювентус – Милан – 0:0
  • Милан – Наполи – 2:1
  • Удинезе – Милан – 0:3
  • Милан – Болонья – 1:0
  • Лечче – Милан – 0:2
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Лука Модрич
