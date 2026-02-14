Милан не проигрывает 23 матча подряд в Серии А. Такое было в сезоне 1992/93

Милан продолжил свой беспроигрышный путь в Серии А до 23 матчей.

Произошло это в поединке 25-го тура, в котором россонери на выезде победили Пизу со счетом 2:1.

23 матча без поражений – повторение подобного результата россонери, установленного в сезоне 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан провел серию без поражений в Серии А также длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (23)