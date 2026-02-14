Италия14 февраля 2026, 00:04 | Обновлено 14 февраля 2026, 00:06
97
0
Милан не проигрывает 23 матча подряд в Серии А. Такое было в сезоне 1992/93
Россонери продолжили свою беспроигрышную серию выездной победой над Пизой
14 февраля 2026, 00:04 | Обновлено 14 февраля 2026, 00:06
97
0
Милан продолжил свой беспроигрышный путь в Серии А до 23 матчей.
Произошло это в поединке 25-го тура, в котором россонери на выезде победили Пизу со счетом 2:1.
23 матча без поражений – повторение подобного результата россонери, установленного в сезоне 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан провел серию без поражений в Серии А также длиной в 23 матча.
Беспроигрышная серия Милана в Серии А (23)
- Пиза – Милан – 1:2
- Болонья – Милан – 0:3
- Рома – Милан – 1:1
- Милан – Лечче – 1:0
- Комо – Милан – 1:3
- Фиорентина – Милан – 1:1
- Милан – Дженоа – 1:1
- Кальяри – Милан – 0:1
- Милан – Верона – 3:0
- Милан – Сассуоло – 2:2
- Торино – Милан – 2:3
- Милан – Лацио – 1:0
- Интер – Милан – 0:1
- Парма – Милан – 2:2
- Милан – Рома – 1:0
- Аталанта – Милан – 1:1
- Милан – Пиза – 2:2
- Милан – Фиорентина – 2:1
- Ювентус – Милан – 0:0
- Милан – Наполи – 2:1
- Удинезе – Милан – 0:3
- Милан – Болонья – 1:0
- Лечче – Милан – 0:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 13:03 23
Владислав завершил выступления на Олимпиаде
Футбол | 13 февраля 2026, 19:37 11
Встреча 22-го тура чемпионата Португалии состоится 13 февраля в 20:30 по киевскому времени
Олимпийские игры | 13.02.2026, 00:02
Футбол | 13.02.2026, 05:42
Футбол | 13.02.2026, 22:27
Комментарии 0
Популярные новости
12.02.2026, 09:21 4
13.02.2026, 09:04 12
12.02.2026, 07:00 11
12.02.2026, 20:25 17
12.02.2026, 08:11 17
12.02.2026, 00:02 5
13.02.2026, 04:32 2
13.02.2026, 08:44 1