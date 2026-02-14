Вирт оценил календарь и шансы сборной Украины в Лиге Наций

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о календаре матчей нашей главной команды в Лиге наций.

«Если честно, то не стоит переоценивать роль календаря. До российской агрессии было важно, где украинцы при переполненных трибунах будут принимать соперников – в Киеве или во Львове, а сейчас ничего не остается, как проводить домашние поединки на нейтральном поле. Вот почему в том, что мы начинаем в Будапеште и Тбилиси, ничего страшного не вижу. Главное подойти к этим противостояниям с максимальной готовностью, с осознанием того, что они как бы финальные. В конце концов, так оно и есть, учитывая короткую дистанцию турнира, где нет права на ошибку. Тем более я уверен, что наши ребята без поддержки болельщиков не останутся.

К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы подопечные Сергея Реброва не всегда отличались должной настройкой и поэтому возникали трудности с достижением нужного результата. Надеюсь, что работа над допущенными ошибками проведена и обойдется без катаклизмов.

Это, действительно, очень важно, потому что подгруппа у нас довольно ровная и поэтому проходных поединков не будет. Я не удивлюсь, если интрига в битве за первое место будет сохраняться до последнего тура. Вот почему мотивация должна стать надежным помощником нашим ребятам. Тем более, что им мастерства не занимать».

Ранее полузащитник Тарас Степаненко высказался о критике в адрес национальной сборной Украины.