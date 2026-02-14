Вирт оценил календарь и шансы сборной Украины в Лиге Наций

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
14 февраля 2026, 00:16 | Обновлено 14 февраля 2026, 00:17
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о календаре матчей нашей главной команды в Лиге наций.

«Если честно, то не стоит переоценивать роль календаря. До российской агрессии было важно, где украинцы при переполненных трибунах будут принимать соперников – в Киеве или во Львове, а сейчас ничего не остается, как проводить домашние поединки на нейтральном поле. Вот почему в том, что мы начинаем в Будапеште и Тбилиси, ничего страшного не вижу. Главное подойти к этим противостояниям с максимальной готовностью, с осознанием того, что они как бы финальные. В конце концов, так оно и есть, учитывая короткую дистанцию турнира, где нет права на ошибку. Тем более я уверен, что наши ребята без поддержки болельщиков не останутся.

К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы подопечные Сергея Реброва не всегда отличались должной настройкой и поэтому возникали трудности с достижением нужного результата. Надеюсь, что работа над допущенными ошибками проведена и обойдется без катаклизмов.

Это, действительно, очень важно, потому что подгруппа у нас довольно ровная и поэтому проходных поединков не будет. Я не удивлюсь, если интрига в битве за первое место будет сохраняться до последнего тура. Вот почему мотивация должна стать надежным помощником нашим ребятам. Тем более, что им мастерства не занимать».

Ранее полузащитник Тарас Степаненко высказался о критике в адрес национальной сборной Украины.

сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций жеребьевка Лиги наций инсайд Юрий Вирт
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
