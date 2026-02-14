Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Ренн
13.02.2026 20:00 – FT 3 : 1
ПСЖ
Франция
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»

Наставник парижского клуба уверен, что никто не может ставить себя выше клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение парижской команды от «Ренна» (0:3) в матче чемпионата Франции, который состоялся 13 февраля.

– Всё очень просто. У нас ровно такое же количество ожидаемых голов. Но против «Марселя» мы забили пять голов, а здесь только один. Всё просто!

– Дембеле сделал несколько резких заявлений, сказав, что каждый должен думать о клубе прежде, чем о себе. Что вы думаете по этому поводу?

– Я отвечу по-испански... Заявления игроков в конце матча ничего не стоят. Абсолютно ничего не стоят. Я не собираюсь отвечать ни на один вопрос игрока. Я никогда не позволю ни одному футболисту ставить себя выше клуба. Так что, это ясно.

Ответственный за команду – я. Я не позволю ни одному игроку думать, что он важнее клуба. Никто не выше клуба, ни я, ни спортивный директор, ни президент. Так что эти заявления ничего не стоят. Это просто результат окончания матча. Думаю, это ясно.

Может ли проведение всего одного матча в неделю повлиять на ритм команды?

– Нет, сегодня нам просто не хватало эффективности, вот и все. В первом тайме у нас были моменты, три очень явных, на мой взгляд. Мы ушли на перерыв, проигрывая в один гол, а во втором тайме создали больше моментов, чем наши соперники.

Нам просто не хватало эффективности, вот и все. «Ренн» провел очень хороший матч, играл с полной отдачей. Они создали меньше возможностей, чем мы, но забили три гола. Они заслужили победу.

– Существует ли объективное объяснение этой неэффективности?

– В этом и заключается прелесть футбола. Он зависит от индивидуального таланта, от вдохновения; именно это делает футбол прекрасным. В этом разница между этой неделей и прошлой. Мы должны это принять. Я не из тех, кто выделяет отдельные выступления после поражения; так делать нельзя. Нам всем нужно совершенствоваться. Особенно учитывая, что это лучший момент сезона. После такого выступления нам нужно принять некоторые решения.

– Почему вашей команде стало сложнее одерживать победы одну за другой?

– Сегодня нам не хватало эффективности. Мы играли на выезде против очень сильной команды. Мы выполнили свою работу, могли вести в счете или сыграть вничью. Но мы упустили свой шанс. Они забили три раза, мы – один.

На мой взгляд, это обидное поражение, потому что мы упорно боремся, мы прилагаем много усилий, чтобы обрести уверенность. Но такие матчи опасны, потому что ты теряешь уверенность, и это нелегко преодолеть.

– Не стали ли ваши игроки слишком самоуверенными?

– Сегодня, я думаю, мы справились с задачей, но играть на выезде непросто.

– Вы беспокоитесь в преддверии матча в Монако?

– Я каждый день волнуюсь, потому что хочу, чтобы мы продолжали совершенствоваться. Я каждый день требую от игроков большего. Это обидно, потому что в Класико мы были очень точны. Сегодня же все было совершенно наоборот. Это досадно, но так устроен футбол.

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
