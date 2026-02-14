Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение парижской команды от «Ренна» (0:3) в матче чемпионата Франции, который состоялся 13 февраля.

– Всё очень просто. У нас ровно такое же количество ожидаемых голов. Но против «Марселя» мы забили пять голов, а здесь только один. Всё просто!

– Дембеле сделал несколько резких заявлений, сказав, что каждый должен думать о клубе прежде, чем о себе. Что вы думаете по этому поводу?

– Я отвечу по-испански... Заявления игроков в конце матча ничего не стоят. Абсолютно ничего не стоят. Я не собираюсь отвечать ни на один вопрос игрока. Я никогда не позволю ни одному футболисту ставить себя выше клуба. Так что, это ясно.

Ответственный за команду – я. Я не позволю ни одному игроку думать, что он важнее клуба. Никто не выше клуба, ни я, ни спортивный директор, ни президент. Так что эти заявления ничего не стоят. Это просто результат окончания матча. Думаю, это ясно.

Может ли проведение всего одного матча в неделю повлиять на ритм команды?

– Нет, сегодня нам просто не хватало эффективности, вот и все. В первом тайме у нас были моменты, три очень явных, на мой взгляд. Мы ушли на перерыв, проигрывая в один гол, а во втором тайме создали больше моментов, чем наши соперники.

Нам просто не хватало эффективности, вот и все. «Ренн» провел очень хороший матч, играл с полной отдачей. Они создали меньше возможностей, чем мы, но забили три гола. Они заслужили победу.

– Существует ли объективное объяснение этой неэффективности?

– В этом и заключается прелесть футбола. Он зависит от индивидуального таланта, от вдохновения; именно это делает футбол прекрасным. В этом разница между этой неделей и прошлой. Мы должны это принять. Я не из тех, кто выделяет отдельные выступления после поражения; так делать нельзя. Нам всем нужно совершенствоваться. Особенно учитывая, что это лучший момент сезона. После такого выступления нам нужно принять некоторые решения.

– Почему вашей команде стало сложнее одерживать победы одну за другой?

– Сегодня нам не хватало эффективности. Мы играли на выезде против очень сильной команды. Мы выполнили свою работу, могли вести в счете или сыграть вничью. Но мы упустили свой шанс. Они забили три раза, мы – один.