Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение на выезде в игре 22-го тура
ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоялся в пятницу, 13 февраля.
Встреча началась в 20:00 по киевскому времени. Местом проведения игры стал стадион «Roazhon Park».
В ворота Матвея Сафонова залетело три мяча, в то время как подопечные Луиса Энрике сумели ответить одним голом, который был забит во второй половине игры.
На 72-й минуте вингер парижского клуба Усман Дембеле сократил отставание в счете, но этот результативный удар не помог переломить ход событий на поле.
Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе парижской команды и отыграл весь поединок.
Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0, теперь «Ренн» сумел взять реванш на домашней арене.
Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля
Ренн – ПСЖ – 3:1
Голы: Аль-Тамари, 34, Леполь, 69, Эмболо, 81 – Дембеле, 72
Видеообзор матча:
ГОЛ, 1:0! Аль-Тамари, 34 мин
ГОЛ, 2:0! Леполь, 69 мин
ГОЛ, 2:1! Дембеле, 72
ГОЛ, 3:1! Эмболо, 81
События матча
