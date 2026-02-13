Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Ренн
13.02.2026 20:00 – FT 3 : 1
ПСЖ
Франция
13 февраля 2026, 23:03
1960
1

Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча

Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение на выезде в игре 22-го тура

13 февраля 2026, 23:03
1960
1 Comments
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоялся в пятницу, 13 февраля.

Встреча началась в 20:00 по киевскому времени. Местом проведения игры стал стадион «Roazhon Park».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ворота Матвея Сафонова залетело три мяча, в то время как подопечные Луиса Энрике сумели ответить одним голом, который был забит во второй половине игры.

На 72-й минуте вингер парижского клуба Усман Дембеле сократил отставание в счете, но этот результативный удар не помог переломить ход событий на поле.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе парижской команды и отыграл весь поединок.

Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0, теперь «Ренн» сумел взять реванш на домашней арене.

Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля

Ренн – ПСЖ – 3:1

Голы: Аль-Тамари, 34, Леполь, 69, Эмболо, 81 – Дембеле, 72

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Аль-Тамари, 34 мин

ГОЛ, 2:0! Леполь, 69 мин

ГОЛ, 2:1! Дембеле, 72

ГОЛ, 3:1! Эмболо, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Людовик Блас.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Ренн), асcист Себастьян Шиманьски.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Ренн), асcист Махамаду Нагида.
По теме:
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор Матвей Сафонов Усман Дембеле Брель Эмболо Луис Энрике
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
