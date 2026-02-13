13.02.2026 19:00 – FT 3 : 1
Турция13 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:42
71
0
Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди
Состоялось два поединка 22-го тура турецкой Суперлиги
В пятницу, 13 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Турции.
Было проведено два поединка.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
- «Галатасарай» с хет-триком Икарди и двумя ассистами Осимхена разгромил «Эюпспор».
- «Антальяспор» со счетом 3:1 обыграл «Самсунспор».
Чемпионат Турции. 22-й тур
Галатасарай – Эюпспор – 5:1
Голы: Акгюн, 2, Икарди, 33, 48, 70, Онгуене, 87 (автогол) – Альтунбас, 71
Удаление: Озюрт, 38
Видео голов и обзор матча:
Антальянспор – Самсуспор – 3:1
Голы: Баллет, 6, 22, Сторм, 72 – Нтчам, 90+6 (пенальти)
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Нтшам (Самсунспор).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Сторм (Антальяспор), асcист Samet Karakoc.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Балле (Антальяспор), асcист Догукан Синик.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Балле (Антальяспор), асcист Рамзи Сафури.
