Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди
Чемпионат Турции
Антальяспор
13.02.2026 19:00 – FT 3 : 1
Самсунспор
Турция
13 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:42
Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди

Состоялось два поединка 22-го тура турецкой Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

В пятницу, 13 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Турции.

Было проведено два поединка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

  • «Галатасарай» с хет-триком Икарди и двумя ассистами Осимхена разгромил «Эюпспор».
  • «Антальяспор» со счетом 3:1 обыграл «Самсунспор».

Чемпионат Турции. 22-й тур

Галатасарай – Эюпспор – 5:1

Голы: Акгюн, 2, Икарди, 33, 48, 70, Онгуене, 87 (автогол) – Альтунбас, 71

Удаление: Озюрт, 38

Видео голов и обзор матча:

Антальянспор – Самсуспор – 3:1

Голы: Баллет, 6, 22, Сторм, 72 – Нтчам, 90+6 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Нтшам (Самсунспор).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Сторм (Антальяспор), асcист Samet Karakoc.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Балле (Антальяспор), асcист Догукан Синик.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Балле (Антальяспор), асcист Рамзи Сафури.
