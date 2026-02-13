Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Боруссия Д
13.02.2026 21:30 – FT 4 : 0
Майнц
Германия
13 февраля 2026, 23:27 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:34
59
0

Боруссия Дортмунд разгромила Майнц и продолжает преследовать Баварию

Одним из главных героев встречи стал нападающий Серу Гирасси, который оформил дубль

13 февраля 2026, 23:27 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:34
59
0
Боруссия Дортмунд разгромила Майнц и продолжает преследовать Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 13 февраля, был сыгран поединок 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сильнейшего определяли «Боруссия» Дортмунд и «Майнц».

Подопечные Нико Ковача разгромили соперника со счетом 4:0, отправив все три мяча в ворота гостей еще в первом тайме.

Одним из главных героев встречи стал гвинейский нападающий Серу Гирасси, который оформил дубль. Еще один гол на свой счет записал немецкий форвард Максимилиан Байер.

«Боруссия» набрала 51 балл и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, преследуя мюнхенскую «Баварию», в активе которой 54 пункта и игра в запасе.

В следующем туре дортмундский клуб сыграет на выезде против РБ Лейпциг. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Чемпионат Германии, 22-й тур. 13 февраля

Боруссия Дортмунд Майнц 4:0

Голы: Гирасси, 10, 42, Байер, 15, Кор, 82 (автогол)

Фотогалерея:

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Майнц Серу Гирасси Максимилиан Байер
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
