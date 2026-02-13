Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе впервые за последние четыре игры
ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» со счетом 1:3 в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоялся в пятницу, 13 февраля.
Хозяева взяли реванш за предыдущую неудачу, когда уступили парижской команде в поединке первого круга (0:5). На три гола от футболистов «Ренна» подопечные Луиса Энрике сумели ответить всего лишь точным ударом Усмана Дембеле.
Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые за четыре последних матча вышел в стартовом составе, однако, как и вся команда, провел неубедительную игру.
Портал Sofascore оценил выступление 24-летнего футболиста оценкой 6,2 – украинец вместе с вингером Дезире Дуэ стали худшими игроками среди всех, кто вышел в стартовых составах обеих команд.
За время, проведенное на поле, Илья сделал 85 касаний к мячу, выиграл 3 дуэли (из 5), допустил 8 потерь, 1 раз сфолил и отдал 77 передач с точностью 94%.
Оценки игроков в матче чемпионата Франции Ренн – ПСЖ
