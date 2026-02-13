Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Франция
13 февраля 2026, 22:47
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе впервые за последние четыре игры

13 февраля 2026, 22:47 |
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» со счетом 1:3 в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоялся в пятницу, 13 февраля.

Хозяева взяли реванш за предыдущую неудачу, когда уступили парижской команде в поединке первого круга (0:5). На три гола от футболистов «Ренна» подопечные Луиса Энрике сумели ответить всего лишь точным ударом Усмана Дембеле.

Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые за четыре последних матча вышел в стартовом составе, однако, как и вся команда, провел неубедительную игру.

Портал Sofascore оценил выступление 24-летнего футболиста оценкой 6,2 – украинец вместе с вингером Дезире Дуэ стали худшими игроками среди всех, кто вышел в стартовых составах обеих команд.

За время, проведенное на поле, Илья сделал 85 касаний к мячу, выиграл 3 дуэли (из 5), допустил 8 потерь, 1 раз сфолил и отдал 77 передач с точностью 94%.

Оценки игроков в матче чемпионата Франции Ренн ПСЖ

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Илья Забарный SofaScore оценки
