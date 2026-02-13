Яркая концовка: ПСВ сенсационно потерял очки в чемпионате Нидерландов

«ПСВ» сенсационно потерял очки в чемпионате Нидерландов.

В 23-м туре чемпионата Нидерландов команда приехала в гости к «Волендаму».

Первыми вперед вышли хозяева, на то точным ударом ответил Деннис Ман. Но гола румына не хватило, победу «Волендаму» принес Улерс.

С 59 очками «ПСВ» остался первым в таблице, имея отрыв в 17 пунктов от «Фейеноорда». «Волендам» с 24 очками – 14-й.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур

Волендам – ПСВ – 2:1

Голы: ван Крейсен, 67, Улерс, 87 – Ман, 82

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.