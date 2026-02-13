13.02.2026 21:00 – FT 2 : 1
Нидерланды13 февраля 2026, 23:25 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:29
Яркая концовка: ПСВ сенсационно потерял очки в чемпионате Нидерландов
На пути лидера турнирной таблицы встал «Волендам»
«ПСВ» сенсационно потерял очки в чемпионате Нидерландов.
В 23-м туре чемпионата Нидерландов команда приехала в гости к «Волендаму».
Первыми вперед вышли хозяева, на то точным ударом ответил Деннис Ман. Но гола румына не хватило, победу «Волендаму» принес Улерс.
С 59 очками «ПСВ» остался первым в таблице, имея отрыв в 17 пунктов от «Фейеноорда». «Волендам» с 24 очками – 14-й.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур
Волендам – ПСВ – 2:1
Голы: ван Крейсен, 67, Улерс, 87 – Ман, 82
Фото матча:
