Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
13 февраля 2026, 23:40 |
Хет-трик Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии

В другом матче игрового дня «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич»

Хет-трик Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Лондонский «Челси» завоевал путевку в 1/8 финала Кубка Англии, хладнокровно разгромив «Халл Сити» в матче, который состоялся в пятницу, 13 февраля.

Подопечные Лиама Росеньора отправили в ворота соперника четыре мяча, а главным героем стал португальский нападающий Педру Нету, который оформил хет-трик.

Еще один гол лондонской команды на свой счет записл 18-летний бразилец Эстевао Виллиан.

В этом противостоянии «Челси» продемонстрировал невероятную реализацию, забив четыре раза после восьми ударов в створ ворот – показатель ожидаемых голов (xG) составил 1,64.

В другом матче игрового дня сошлись представители Чемпиошипа (второго по силе дивизиона Англии) – «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич».

Кубок Англии, 1/16 финала. 13 февраля

Халл Сити Челси 0:4
Голы: Нету, 40, 51, 71, Эстеван, 59

Рэксхем Ипсвич 1:0
Гол: Виндасс, 34

Кубок Англии по футболу Халл Сити Челси Педру Нету Эстевао Виллиан Рэксхем Ипсвич
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
