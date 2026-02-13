Хет-трик Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии
В другом матче игрового дня «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич»
Лондонский «Челси» завоевал путевку в 1/8 финала Кубка Англии, хладнокровно разгромив «Халл Сити» в матче, который состоялся в пятницу, 13 февраля.
Подопечные Лиама Росеньора отправили в ворота соперника четыре мяча, а главным героем стал португальский нападающий Педру Нету, который оформил хет-трик.
Еще один гол лондонской команды на свой счет записл 18-летний бразилец Эстевао Виллиан.
В этом противостоянии «Челси» продемонстрировал невероятную реализацию, забив четыре раза после восьми ударов в створ ворот – показатель ожидаемых голов (xG) составил 1,64.
В другом матче игрового дня сошлись представители Чемпиошипа (второго по силе дивизиона Англии) – «Рексхэм» с минимальным счетом одолел «Ипсвич».
Кубок Англии, 1/16 финала. 13 февраля
Халл Сити – Челси – 0:4
Голы: Нету, 40, 51, 71, Эстеван, 59
Рэксхем – Ипсвич – 1:0
Гол: Виндасс, 34
