ВИДЕО. Реакция Винисиуса на 0:4 Барселоны взорвала сеть
Выражение лица Винисиуса стало вирусным
В соцсетях набрало популярность видео с предполагаемой реакцией вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на разгромное поражение «Барселоны» от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании.
Бразилец в тот момент находился на вечеринке в Мадриде, а о результате, по словам автора ролика, ему мог сообщить стример Ибай.
Услышав счет, Винисиус заметно удивился, но, судя по эмоциям, новость его явно порадовала.
Теперь «Барселоне» предстоит сложнейшая задача – отыграть четыре мяча в ответном матче.
