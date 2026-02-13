Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 23:40
ВИДЕО. Реакция Винисиуса на 0:4 Барселоны взорвала сеть

Выражение лица Винисиуса стало вирусным

ВИДЕО. Реакция Винисиуса на 0:4 Барселоны взорвала сеть
X. Винисиус Жуниор, Ибай и Ламин Ямаль

В соцсетях набрало популярность видео с предполагаемой реакцией вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на разгромное поражение «Барселоны» от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании.

Бразилец в тот момент находился на вечеринке в Мадриде, а о результате, по словам автора ролика, ему мог сообщить стример Ибай.

Услышав счет, Винисиус заметно удивился, но, судя по эмоциям, новость его явно порадовала.

Теперь «Барселоне» предстоит сложнейшая задача – отыграть четыре мяча в ответном матче.

