ФОТО. Финальный этап сборов. Как Шахтер готовился к двум спаррингам

Сборы «Шахтера» в турецком Белеке вышли на финишную прямую. 13 февраля донецкая команда сыграет два заключительных контрольных матча межсезонья.

12 февраля подопечные Арды Турана провели заключительную тренировку на поле местного спорткомплекса.

Сессии «оранжево-черных» предшествовало продолжительное теоретическое занятие с видеоанализом предыдущих поединков на сборах, да и сама тренировка проходила со значительным акцентом на тактической составляющей. Отдельно футболисты выполнили комплекс упражнений на развитие и завершение атаки.

13 февраля «Шахтер» проведет два контрольных матча с представителями чемпионата Грузии – «Дилой» (в 13:00) и «Рустави» (16:00).

Фотогалерея