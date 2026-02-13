Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы

«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Ауда» из Латвии.

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. Команды выйдут на поле в 13:30.

Чемпионат Латвии проходит по системе весна–осень. В прошлом сезоне «Ауда» в 36 матчах набрала 45 очков и финишировала на пятом месте.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 12 февраля. Команда со счетом 10:0 обыграла «Атаспор».

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 13:30

«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия)