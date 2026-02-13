Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы
Матч «Заря» – «Ауда» состоится 13 февраля в 13:30
«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Ауда» из Латвии.
Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. Команды выйдут на поле в 13:30.
Чемпионат Латвии проходит по системе весна–осень. В прошлом сезоне «Ауда» в 36 матчах набрала 45 очков и финишировала на пятом месте.
Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 12 февраля. Команда со счетом 10:0 обыграла «Атаспор».
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 13:30
«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского скелетониста дисквалифицировали за использование шлема памяти
Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B