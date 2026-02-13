Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Заря
13.02.2026 13:30 - : -
Ауда
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 13:04 | Обновлено 13 февраля 2026, 13:05
89
0

Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы

Матч «Заря» – «Ауда» состоится 13 февраля в 13:30

ФК Заря

«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Ауда» из Латвии.

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. Команды выйдут на поле в 13:30.

Чемпионат Латвии проходит по системе весна–осень. В прошлом сезоне «Ауда» в 36 матчах набрала 45 очков и финишировала на пятом месте.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 12 февраля. Команда со счетом 10:0 обыграла «Атаспор».

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 13:30

«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Ауда Кекава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
