Стародубцева потерпела поражение на старте квалификации тысячника в Дубае

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) завершила выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах проиграла Елене-Габриэле Русе (Румыния, WTA 72) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) [12] – 2:6, 7:6 (7:3), 1:6

Во вторй партии Юлия отыграла подачу на матч в 10-м гейме и получила шанс на камбек, но, к сожалению, в третьем сете навязать борьбу не удалось.

Юлия на третьем турнире подряд не может пройти квалификацию. На пятисотнике в Абу-Даби она уступила Сонай Картал в первом круге, а на прошлой неделе проиграла Моюке Утидзиме в финале отбора тысячника в Дохе.

Русе в решающем поединке квалов Дубая поборется либо с Пейтон Стернс, либо с Верой Звонаревой.