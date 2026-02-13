Стародубцева потерпела поражение на старте квалификации тысячника в Дубае
Юлия не сумела справиться с Еленой-Габриэлой Русе в отборе турнира WTА 1000 в ОАЭ
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) завершила выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах проиграла Елене-Габриэле Русе (Румыния, WTA 72) за 2 часа и 25 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) [12] – 2:6, 7:6 (7:3), 1:6
Во вторй партии Юлия отыграла подачу на матч в 10-м гейме и получила шанс на камбек, но, к сожалению, в третьем сете навязать борьбу не удалось.
Юлия на третьем турнире подряд не может пройти квалификацию. На пятисотнике в Абу-Даби она уступила Сонай Картал в первом круге, а на прошлой неделе проиграла Моюке Утидзиме в финале отбора тысячника в Дохе.
Русе в решающем поединке квалов Дубая поборется либо с Пейтон Стернс, либо с Верой Звонаревой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки
Виктория Мбоко в трех сетах переиграла Елену Рыбакину и пробилась в 1/2 финала тысячника