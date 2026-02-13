Верес в последнем товарищеском матче на сборах обыграл Динамо Тбилиси

«Верес» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Олега Шандрука сыграли контрольный матч с «Динамо» Тбилиси из Грузии.

По взаимной договоренности команд матч прошел в закрытом режиме.

«Верес» одержал победу со счетом 2:0. Первым на 58-й минуте отличился Игорь Харатин. А спустя четыре минуты забил Дмитрий Клёц.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля

«Верес» (Украина) – «Динамо» Тбилиси (Грузия) – 2:0

Голы: Харатин (58), Клёц (62)