Эльче – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву
13 февраля на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Осасуной.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!
Эльче
Команда уже не раз поднималась в Ла Лигу. Но после очередного падения, в 2023-м, сначала были крайне скромные результаты этажом ниже. Впрочем, перед прошлым сезоном наставником сделали Эдера Сарабию. И тот с первой же попытки выдал классный, по сути, максимально возможный результат, выиграв право вернуться в Примеру.
Уже там его подопечные поначалу будто не замечали повышения в классе соперников. Чуть ли не по привычке и там брали очки постоянно - стартовали с ничьих против Бетиса и Атлетико, потом и побеждали. Но импульс постепенно иссяк. После очередной яркой вспышки с рядом побед в декабре, вот уже в шести турах ни разу не выиграли, более того, 1:3 с Реалом Сосьедад стало третьим поражением кряду. Еще и параллельно в кубке уступили Бетису
Осасуна
Клуб постепенно нарастил мускулы. Не так давно Аррасате принимал его в Сегунде. И сначала закрепился в высшем дивизионе, а потом даже выводил, пусть и неудачно, в еврокубки. Более того, в прошлом году, уже когда Ягоба ушел, все равно получилось выдать симпатичный результат, когда восьмое место (и пропуск в Лигу конференций) было только по дополнительным показателям отдано Райо Вальекано.
С лета тренерский пост занимает Лиски. Поначалу у того откровенно мало что получалось. Но постепенно удалось подбираться все выше в турнирной таблице. Любопытно, что определенным толчком стало поражение по пенальти соседнему Реалу Сосьедад в кубке. После этого, в Ла Лиге, собрали десять очков в четырех крайних турах. В том числе разделили очки с Вильярреалом, что борется за третье место, а потом победили в гостях Сельту, что вышла в плей-офф Лиги Европы!
Статистика личных встреч
В десяти последних очных поединках Осасуна выиграла трижды - все остальные поединки, в том числе и в этом сезоне, приносили ничьи.
Прогноз
Букмекерские конторы считают пару примерно равной по силам. Но с учетом формы гостей, ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,83).
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском
Возглавила рейтинг Эйлин Гу