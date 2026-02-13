Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Эльче – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда уже не раз поднималась в Ла Лигу. Но после очередного падения, в 2023-м, сначала были крайне скромные результаты этажом ниже. Впрочем, перед прошлым сезоном наставником сделали Эдера Сарабию. И тот с первой же попытки выдал классный, по сути, максимально возможный результат, выиграв право вернуться в Примеру.

Уже там его подопечные поначалу будто не замечали повышения в классе соперников. Чуть ли не по привычке и там брали очки постоянно - стартовали с ничьих против Бетиса и Атлетико, потом и побеждали. Но импульс постепенно иссяк. После очередной яркой вспышки с рядом побед в декабре, вот уже в шести турах ни разу не выиграли, более того, 1:3 с Реалом Сосьедад стало третьим поражением кряду. Еще и параллельно в кубке уступили Бетису

Осасуна

Клуб постепенно нарастил мускулы. Не так давно Аррасате принимал его в Сегунде. И сначала закрепился в высшем дивизионе, а потом даже выводил, пусть и неудачно, в еврокубки. Более того, в прошлом году, уже когда Ягоба ушел, все равно получилось выдать симпатичный результат, когда восьмое место (и пропуск в Лигу конференций) было только по дополнительным показателям отдано Райо Вальекано.

С лета тренерский пост занимает Лиски. Поначалу у того откровенно мало что получалось. Но постепенно удалось подбираться все выше в турнирной таблице. Любопытно, что определенным толчком стало поражение по пенальти соседнему Реалу Сосьедад в кубке. После этого, в Ла Лиге, собрали десять очков в четырех крайних турах. В том числе разделили очки с Вильярреалом, что борется за третье место, а потом победили в гостях Сельту, что вышла в плей-офф Лиги Европы!

Статистика личных встреч

В десяти последних очных поединках Осасуна выиграла трижды - все остальные поединки, в том числе и в этом сезоне, приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару примерно равной по силам. Но с учетом формы гостей, ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Эльче
13 февраля 2026 -
22:00
Осасуна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
