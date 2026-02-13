Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 15:04
53
0

Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава

Поединок СК «Полтава» – «Буковина» завершился со счетом 0:1

13 февраля 2026, 15:04
53
0
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
СК Полтава

СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды сыграли контрольный матч.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. И матч с командой УПЛ стал хорошей проверкой для подопечных Сергея Шищенко.

«Полтава» пропустила уже на третьей минуте. Петр Стасюк пробил с линии штрафной, мяч попал в Олега Веремиенко и влетел в ворота.

Команды действовали активно и создавали голевые моменты. Вот только реализовать их никому из соперников не удалось.

Товарищеский матч. Минай. 13 февраля

СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы) – 0:1

Гол: Веремиенко, 3 (автогол)

СК «Полтава»: Минчев, Кононов, Веремиенко, Савенков, Коцюмака, Плахтыр, Даниленко (к), Одарюк, Дорошенко, Пятов, Сухоручко.

На замену выходили: Ермолов, Кобзарь, Марусич, Вивдич, Мисюра, Галенков, Пидлепич, Ухань.

Буковина: Пеньков, Стасюк (к), Карась, Прокопчук, Морговский, Витенчук, Груша, Плакса, Ильин, Дахновский, Войтиховский.

Видеозапись матча

