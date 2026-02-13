Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Поединок СК «Полтава» – «Буковина» завершился со счетом 0:1
СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды сыграли контрольный матч.
«Буковина» лидирует в Первой лиге. И матч с командой УПЛ стал хорошей проверкой для подопечных Сергея Шищенко.
«Полтава» пропустила уже на третьей минуте. Петр Стасюк пробил с линии штрафной, мяч попал в Олега Веремиенко и влетел в ворота.
Команды действовали активно и создавали голевые моменты. Вот только реализовать их никому из соперников не удалось.
Товарищеский матч. Минай. 13 февраля
СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы) – 0:1
Гол: Веремиенко, 3 (автогол)
СК «Полтава»: Минчев, Кононов, Веремиенко, Савенков, Коцюмака, Плахтыр, Даниленко (к), Одарюк, Дорошенко, Пятов, Сухоручко.
На замену выходили: Ермолов, Кобзарь, Марусич, Вивдич, Мисюра, Галенков, Пидлепич, Ухань.
Буковина: Пеньков, Стасюк (к), Карась, Прокопчук, Морговский, Витенчук, Груша, Плакса, Ильин, Дахновский, Войтиховский.
