Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава

СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды сыграли контрольный матч.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. И матч с командой УПЛ стал хорошей проверкой для подопечных Сергея Шищенко.

«Полтава» пропустила уже на третьей минуте. Петр Стасюк пробил с линии штрафной, мяч попал в Олега Веремиенко и влетел в ворота.

Команды действовали активно и создавали голевые моменты. Вот только реализовать их никому из соперников не удалось.



Товарищеский матч. Минай. 13 февраля

СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы) – 0:1

Гол: Веремиенко, 3 (автогол)

СК «Полтава»: Минчев, Кононов, Веремиенко, Савенков, Коцюмака, Плахтыр, Даниленко (к), Одарюк, Дорошенко, Пятов, Сухоручко.

На замену выходили: Ермолов, Кобзарь, Марусич, Вивдич, Мисюра, Галенков, Пидлепич, Ухань.

Буковина: Пеньков, Стасюк (к), Карась, Прокопчук, Морговский, Витенчук, Груша, Плакса, Ильин, Дахновский, Войтиховский.

Видеозапись матча