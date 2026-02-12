Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2026, 20:51 |
3881
0

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Бывший наставник «сине-желтых» считает, что в нашей группе развязка наступит в последнем туре

12 февраля 2026, 20:51 |
3881
0
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
УАФ. Сборная Украины

Сегодня, 12 февраля в Брюсселе состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций сезона-2026/27. Сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В, сеялась из второй корзины. В итоге, соперниками «сине-желтых» оказались команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Своим мнением по этому поводу поделился авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– В нашей группе команды приблизительно равны, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Уверен, что борьба в группе будет достаточно серьезной, а итоговое распределение мест мы узнаем только после заключительного тура.

В последнее время Венгрия и Грузия подняли свой рейтинг неплохими результатами, правда, только на чемпионат мира они не попали. А Северная Ирландия – это бойцовская команда и просто так они никогда не сдаются. Впрочем, несмотря на то, что я сказал, что соперники приблизительно равны, у Украины неплохие шансы на прямой выход из группы.

Интересная игра будет с Венгрией, с которой мы не встречались 23 года. Естественно, что у них лидер – универсал из «Ливерпуля» Доминик Собослаи, который практически незаменим в английской команде.

С Грузией мы совсем недавно встречались в Лиге наций, и нужно сказать, что подопечным Сергея Реброва было непросто. Наставник грузин Вилли Саньоль неплохо знает свое дело. А с Северной Ирландией очень сложно будет на их поле. Повторюсь, в нашей группе борьба будет вестись на последнего тура.

По теме:
Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Сергей Ребров Лига наций сборная Венгрии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(97)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это не политика, а чистое зло». Мировые СМИ о дисквалификации Гераскевича
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 18:08 7
«Это не политика, а чистое зло». Мировые СМИ о дисквалификации Гераскевича
«Это не политика, а чистое зло». Мировые СМИ о дисквалификации Гераскевича

Украинскому скелетонисту запретили участвовать в соревнованиях на ОИ-2026

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 4
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026

Словакия обыграла Финляндию

Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11.02.2026, 23:55
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Футбол | 12.02.2026, 20:40
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
11.02.2026, 02:02 2
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем