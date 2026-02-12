Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Сегодня, 12 февраля в Брюсселе состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций сезона-2026/27. Сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В, сеялась из второй корзины. В итоге, соперниками «сине-желтых» оказались команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Своим мнением по этому поводу поделился авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– В нашей группе команды приблизительно равны, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Уверен, что борьба в группе будет достаточно серьезной, а итоговое распределение мест мы узнаем только после заключительного тура.

В последнее время Венгрия и Грузия подняли свой рейтинг неплохими результатами, правда, только на чемпионат мира они не попали. А Северная Ирландия – это бойцовская команда и просто так они никогда не сдаются. Впрочем, несмотря на то, что я сказал, что соперники приблизительно равны, у Украины неплохие шансы на прямой выход из группы.

Интересная игра будет с Венгрией, с которой мы не встречались 23 года. Естественно, что у них лидер – универсал из «Ливерпуля» Доминик Собослаи, который практически незаменим в английской команде.

С Грузией мы совсем недавно встречались в Лиге наций, и нужно сказать, что подопечным Сергея Реброва было непросто. Наставник грузин Вилли Саньоль неплохо знает свое дело. А с Северной Ирландией очень сложно будет на их поле. Повторюсь, в нашей группе борьба будет вестись на последнего тура.