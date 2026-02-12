Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров отказался брать деньги в УАФ
Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2026, 21:42 |
1268
2

Сергей Ребров отказался брать деньги в УАФ

Тренер не получает доходов за выполнение обязанностей в должности вице-президента ассоциации

12 февраля 2026, 21:42 |
1268
2 Comments
Сергей Ребров отказался брать деньги в УАФ
УАФ. Сергей Ребров

Стало известно, какую зарплату Сергей Ребров получает в Украинской ассоциации футбола.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, специалисту начисляют средства исключительно за работу на посту главного тренера национальной сборной Украины. При этом Ребров не получает дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей вице-президента УАФ, где он отвечает за формирование и развитие вертикали всех сборных страны.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

По теме:
Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Сергей Ребров сборная Украины по футболу зарплаты Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 23:55 0
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»

Николай Зоц прокомментировал результаты украинок

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
Футбол | 12 февраля 2026, 20:06 1
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании

Аладжи Оливейра заключил контракт с Эпицентром

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Теннис | 12.02.2026, 18:46
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Че мало платят?
Ответить
0
u6464u
вам хоч Бурбас розкаже що робиться в українському футболі. 
Ответить
-1
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 7
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем