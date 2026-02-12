Сергей Ребров отказался брать деньги в УАФ

Стало известно, какую зарплату Сергей Ребров получает в Украинской ассоциации футбола.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, специалисту начисляют средства исключительно за работу на посту главного тренера национальной сборной Украины. При этом Ребров не получает дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей вице-президента УАФ, где он отвечает за формирование и развитие вертикали всех сборных страны.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.