Англия10 февраля 2026, 21:44 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:52
2380
1
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Испанский коуч согласился возглавить «Ливерпуль»
10 февраля 2026, 21:44 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:52
2380
«Ливерпуль» связался с испанским специалистом Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.
По информации источника, английский гранд связался с агентами 43-летнего коуча. Хаби Алонсо дал согласие на работу, даже несмотря на то, что он сейчас отдыхает от тренерства.
«Ливерпуль» возглавляет нидерландский специалист Арне Слот. Под его управлением команда занимает шестое место АПЛ с 39 очками, а также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 16:03 17
Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 9
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Футбол | 10.02.2026, 22:10
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
раз таке діло то хай прихопить з собою назад трента і муділу хейсена
Популярные новости
10.02.2026, 09:49 60
09.02.2026, 19:18 5
10.02.2026, 10:13 3
08.02.2026, 17:25 7
08.02.2026, 19:16 22
09.02.2026, 14:57 4
09.02.2026, 14:39
08.02.2026, 20:49 6