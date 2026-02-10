Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Англия
10 февраля 2026, 21:44 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:52
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб

Испанский коуч согласился возглавить «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Ливерпуль» связался с испанским специалистом Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, английский гранд связался с агентами 43-летнего коуча. Хаби Алонсо дал согласие на работу, даже несмотря на то, что он сейчас отдыхает от тренерства.

«Ливерпуль» возглавляет нидерландский специалист Арне Слот. Под его управлением команда занимает шестое место АПЛ с 39 очками, а также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».

Даниил Кирияка Источник: AS
Денис Брегін
раз таке діло то хай прихопить з собою назад трента і муділу хейсена
