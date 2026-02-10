Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб

«Ливерпуль» связался с испанским специалистом Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, английский гранд связался с агентами 43-летнего коуча. Хаби Алонсо дал согласие на работу, даже несмотря на то, что он сейчас отдыхает от тренерства.

«Ливерпуль» возглавляет нидерландский специалист Арне Слот. Под его управлением команда занимает шестое место АПЛ с 39 очками, а также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».