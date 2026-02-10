Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Италия
10 февраля 2026, 22:50 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:00
1624
2

Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении

Легенда украинского футбола мог оказаться в «Роме»

10 февраля 2026, 22:50 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:00
1624
2 Comments
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко признался, что в 2008 году, когда покинул «Челси», мог продолжить карьеру в римской «Роме».

«Тогда была команда, которая очень хотела видеть меня в своем составе. Мне позвонил главный тренер – это была «Рома». Лучано Спаллетти позвонил мне лично, и мы все подробно обсудили.

Я много думал над этим вариантом, особенно из-за тех отношений, которые у меня были со Спаллетти. Но через несколько дней мне позвонил Сильвио Берлускони и попросил вернуться в «Милан», – признался Андрей.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Андрей Шевченко Лучано Спаллетти Рома Рим Милан Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Prime Video Sport
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Журналистка Шахтера предстала в прозрачном наряде. Видно все
Футбол | 10 февраля 2026, 23:35 0
ФОТО. Журналистка Шахтера предстала в прозрачном наряде. Видно все
ФОТО. Журналистка Шахтера предстала в прозрачном наряде. Видно все

Дарья Бондарь впечатляет своей красотой

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 18:22 6
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»

Биатлонист допустил три промаха

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10.02.2026, 09:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10.02.2026, 06:23
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10.02.2026, 10:13
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
Все правильно зробив, Мілан це його друга рідна команда, не міг він відмовитись 
Ответить
+1
Александр Бондарь
Сенсация серьезная и современная.А Леоненко в пЫхтахор звали,жена не пустила.
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем