Италия10 февраля 2026, 22:50 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:00
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Легенда украинского футбола мог оказаться в «Роме»
Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко признался, что в 2008 году, когда покинул «Челси», мог продолжить карьеру в римской «Роме».
«Тогда была команда, которая очень хотела видеть меня в своем составе. Мне позвонил главный тренер – это была «Рома». Лучано Спаллетти позвонил мне лично, и мы все подробно обсудили.
Я много думал над этим вариантом, особенно из-за тех отношений, которые у меня были со Спаллетти. Но через несколько дней мне позвонил Сильвио Берлускони и попросил вернуться в «Милан», – признался Андрей.
Все правильно зробив, Мілан це його друга рідна команда, не міг він відмовитись
Сенсация серьезная и современная.А Леоненко в пЫхтахор звали,жена не пустила.
