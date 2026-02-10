Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко признался, что в 2008 году, когда покинул «Челси», мог продолжить карьеру в римской «Роме».

«Тогда была команда, которая очень хотела видеть меня в своем составе. Мне позвонил главный тренер – это была «Рома». Лучано Спаллетти позвонил мне лично, и мы все подробно обсудили.

Я много думал над этим вариантом, особенно из-за тех отношений, которые у меня были со Спаллетти. Но через несколько дней мне позвонил Сильвио Берлускони и попросил вернуться в «Милан», – признался Андрей.