АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма
Завершились 3 матча 26-го тура чемпионата Англии
Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 26-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.
«Челси» дома сыграл вничью с «Лидсом», «Эвертон» проиграл «Борнмуту», а «Ньюкасл» выиграл гостевой матч против «Тоттенгема».
Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
«Челси» вел 2:0 в игре с «Лидсом», однако пропустил 2 гола за 6 минут и потерял очки. В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.
«Тоттенхэм», проиграв «Ньюкаслу», продлил свою серию без побед в АПЛ до 8 матчей.
Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», но был заменен на 90+3-й минуте.
Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Челси – Лидс – 2:2
Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Грей, 64 – Тшау, 45+5, Рэмзи, 68
Эвертон – Борнмут – 1:2
Голы: Ндиайе, 42 (пен.) – Райан, 61, Адли, 64
Удаление: О'Брайен, 69 (Эвертон)
События матча
