АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 26-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Челси» дома сыграл вничью с «Лидсом», «Эвертон» проиграл «Борнмуту», а «Ньюкасл» выиграл гостевой матч против «Тоттенгема».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

«Челси» вел 2:0 в игре с «Лидсом», однако пропустил 2 гола за 6 минут и потерял очки. В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.

«Тоттенхэм», проиграв «Ньюкаслу», продлил свою серию без побед в АПЛ до 8 матчей.

Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», но был заменен на 90+3-й минуте.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля

Челси – Лидс – 2:2

Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

Голы: Грей, 64 – Тшау, 45+5, Рэмзи, 68

Эвертон – Борнмут – 1:2

Голы: Ндиайе, 42 (пен.) – Райан, 61, Адли, 64

Удаление: О'Брайен, 69 (Эвертон)