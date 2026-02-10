Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.02.2026 21:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
Англия
10 февраля 2026, 23:35 | Обновлено 10 февраля 2026, 23:55
АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма

Завершились 3 матча 26-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 26-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Челси» дома сыграл вничью с «Лидсом», «Эвертон» проиграл «Борнмуту», а «Ньюкасл» выиграл гостевой матч против «Тоттенгема».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

«Челси» вел 2:0 в игре с «Лидсом», однако пропустил 2 гола за 6 минут и потерял очки. В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.

«Тоттенхэм», проиграв «Ньюкаслу», продлил свою серию без побед в АПЛ до 8 матчей.

Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», но был заменен на 90+3-й минуте.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля

Челси – Лидс – 2:2
Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Грей, 64 – Тшау, 45+5, Рэмзи, 68

Эвертон – Борнмут – 1:2
Голы: Ндиайе, 42 (пен.) – Райан, 61, Адли, 64
Удаление: О'Брайен, 69 (Эвертон)

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Арчи Грей (Тоттенхэм), асcист Папе Сарр.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл).
Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут Джейк О'Брайен Илиман Ндиайе пенальти удаление (красная карточка) видео голов и обзор Амин Адли Тоттенхэм Ньюкасл Арчи Грэй Малик Тшау Джейкоб Рэмзи Челси Лидс Коул Палмер Жоао Педро Жункейра Лукас Нмеча Ноа Окафор Тоттенхэм - Ньюкасл Челси - Лидс Виталий Миколенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
😼
От вам гра с аутсайдерами в АПЛ. Ще багато матчів і саме цікаве по переду, інтрига залишається 
Andromed
В Тоттенгемі взагалі все печально, так довго не перемагають в АПЛ…
