Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.02.2026 21:30 - : -
Ньюкасл
Англия
10 февраля 2026, 18:54 | Обновлено 10 февраля 2026, 19:00
Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура АПЛ начнется 10 февраля в 21:30 по киевскому времени

10 февраля 2026, 18:54 | Обновлено 10 февраля 2026, 19:00
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports и на собственной OTT-платформе.

Тоттенхэм – Ньюкасл
Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
