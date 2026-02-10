Англия10 февраля 2026, 18:54 | Обновлено 10 февраля 2026, 19:00
Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 26-го тура АПЛ начнется 10 февраля в 21:30 по киевскому времени
Во вторник, 10 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports и на собственной OTT-платформе.
Тоттенхэм – НьюкаслСмотреть трансляцию
