Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад

«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный матч с клубом «Хальмстад» из Швеции.

«Полесье» открыло счет на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.

На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу украинского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.

Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.

Для «Полесья» это спарринг стал вторым за день за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2

Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70

Видеозапись матча