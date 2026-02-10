Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад
Поединок «Полесье» – «Хальмстад» завершился со счетом 2:2
«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный матч с клубом «Хальмстад» из Швеции.
«Полесье» открыло счет на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.
На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу украинского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.
Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.
Для «Полесья» это спарринг стал вторым за день за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.
Товарищеский матч. Испания. 10 февраля
«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2
Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70
