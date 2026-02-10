Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад
Товарищеские матчи
Полесье
10.02.2026 18:00 – FT 0 : 0
Хальмстад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 20:02 | Обновлено 10 февраля 2026, 20:03
387
0

Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад

Поединок «Полесье» – «Хальмстад» завершился со счетом 2:2

10 февраля 2026, 20:02 | Обновлено 10 февраля 2026, 20:03
387
0
Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад
ФК Полесье

«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный матч с клубом «Хальмстад» из Швеции.

«Полесье» открыло счет на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.

На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу украинского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.

Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.

Для «Полесья» это спарринг стал вторым за день за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2

Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70

Видеозапись матча

По теме:
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Защитник Вереса рассказал о удалении в товарищеском матче с Видовре
Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Хальмстад Богдан Леднев Николай Гайдучик Владимир Шепелев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 8
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
Футбол | 10 февраля 2026, 19:13 1
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ

Закулисный момент празднования сборной Аргентины

Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10.02.2026, 06:49
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10.02.2026, 16:03
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10.02.2026, 03:21
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем