Семь мячей на двоих. Полесье в спарринге обыграло испанскую Гранаду

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют два контрольных матча.

Первым соперником житомирского клуба стала испанская «Гранада», выступающая в Сегунде.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих семь мячей. Победу со счетом 4:3 одержало «Полесье».

Голами в составе победителей отметились Александр Назаренко, Александр Андриевский и Игорь Краснопир. Еще один мяч «Гранада» забила в свои ворота.

Сегодня «Полесье» проведет еще один спарринг. Соперником станет шведский клуб «Хальмстад». Начало матча в 18:00.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Гранада» (Испания) – 4:3

Голы: Назаренко, автогол, Андриевский, Краспопир.