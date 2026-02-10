Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Семь мячей на двоих. Полесье в спарринге обыграло испанскую Гранаду
Товарищеские матчи
Полесье
10.02.2026 12:00 – FT 4 : 3
Гранада
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 14:24 |
401
0

Поединок «Полесье» – «Гранада» завершился со счетом 4:3

ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют два контрольных матча.

Первым соперником житомирского клуба стала испанская «Гранада», выступающая в Сегунде.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих семь мячей. Победу со счетом 4:3 одержало «Полесье».

Голами в составе победителей отметились Александр Назаренко, Александр Андриевский и Игорь Краснопир. Еще один мяч «Гранада» забила в свои ворота.

Сегодня «Полесье» проведет еще один спарринг. Соперником станет шведский клуб «Хальмстад». Начало матча в 18:00.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Гранада» (Испания) – 4:3

Голы: Назаренко, автогол, Андриевский, Краспопир.

товарищеские матчи Гранада учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Александр Назаренко (футболист) Игорь Краснопир Александр Андриевский автогол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
