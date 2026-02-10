Семь мячей на двоих. Полесье в спарринге обыграло испанскую Гранаду
Поединок «Полесье» – «Гранада» завершился со счетом 4:3
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют два контрольных матча.
Первым соперником житомирского клуба стала испанская «Гранада», выступающая в Сегунде.
Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих семь мячей. Победу со счетом 4:3 одержало «Полесье».
Голами в составе победителей отметились Александр Назаренко, Александр Андриевский и Игорь Краснопир. Еще один мяч «Гранада» забила в свои ворота.
Сегодня «Полесье» проведет еще один спарринг. Соперником станет шведский клуб «Хальмстад». Начало матча в 18:00.
Товарищеский матч. Испания. 10 февраля
«Полесье» (Украина) – «Гранада» (Испания) – 4:3
Голы: Назаренко, автогол, Андриевский, Краспопир.
