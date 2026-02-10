Один из лучших футболистов чемпионата Италии согласился вернуться в Реал

Полузащитник итальянского «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас согласился вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Талантливый футболист покинул чемпионат Испании в августе 2024 года и присоединился к клубу Серии А за шесть миллионов евро. Аргентинец договорился о сотрудничестве до июня 2028-го.

Королевский клуб прописал в соглашении опцию обратного выкупа всего за девять миллионов евро, хотя трансферная стоимость Нико составляет внушительные 60 миллионов.

По информации источника, Пас провел предварительные переговоры со «сливочными» и дал свое согласие на трансфер в Ла Лигу.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 25 матчей в составе «Комо», в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Нико является одним из лучших бомбардиров Серии А (семь мячей, делит второе место).

В активе полузащитника – шесть игр в футболке сборной Аргентины.