Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 12:27 | Обновлено 10 февраля 2026, 13:40
0

ОФИЦИАЛЬНО. О еврокубках не думают? Клуб УПЛ отдал легионера в аренду

Альбин Красничи покинул расположение «Колоса»

ФК Колос. Альбин Красничи

Полузащитник ковалевского Колоса Альбин Красничи официально покинул расположение клуба, подписав контракт с ФК Приштина.

По официальной информации, легионер продолжит карьеру в чемпионате Косово на правах арендного соглашения, которое действует до 30 июня 2026 года. О финансовых деталях ничего не известно.

Альбин уже выступал в составе Приштины и покинул клуб как свободный агент в 2023 году. За «Колос» Красничи провел семь матчей, результативными действиями не отмечался.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

